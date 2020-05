Gennembrud i 40 år gammel mordsag

En mistænkt er blevet identificeret i mordet på en udviklingshæmmet teenager. Mordet fandt sted i 1981. Efterforskerne gravede ved brug af DNA-teknologi, de nye ledetråde frem.



Det skriver mediet Newsweek.

Efterforskerne ved Sacramento politi der blev tildelt sagen, forbinder nu en mand ved navn Vernon Parker til drabet.

Men manden kommer aldrig til at sætte sine fødder i en retssal, for kun et år efter mordet på Mary London, blev Vernon Parker selv slået ihjel. Myndighederne kom ikke nærmere ind på omstændighederne vedrørende drabet på Vernon Parker.

Dræbt med kniv

Liget af den 17-årige gymnasieelev Mary London blev fundet en tidlig morgen på en landevejsstrækning i den nordlige del af Sacramento 15. januar 1981.

Efterforskerne konstaterede på det tidspunkt, at hun var blevet stukket flere gange med en kniv og døde af hendes skader. Sagen blev til sidst kold, men forblev åben og en søgen efter nye ledetråde fortsatte.

Politiafdelingen i Sacramento sagde, at detektiver fik et gennembrud i sagen, ved hjælp af genetisk slægtsforskning sammen med traditionel en DNA-test. DNA-efterforskningen indsnævrede Vernon Parker som værende forbundet til det brutale mord. Politiet bekræftede ikke, om offeret og den påståede gerningsmand kendte hinanden.

En revolution i opklaring af mordsager

Genetisk slægtsforskning er brugen af ​​Genealogiske DNA-test, dvs. DNA-profilering og DNA-test i kombination med traditionelle genealogiske metoder, bruges til at udlede biologiske forhold mellem personer.

På trods af at metoden er blevet brugt til at identificere mistænkte i snesevis af andre sager, er teknikken blevet kritiseret for sin mangel på tilsyn og brud på beskyttelse af privatlivets fred.

- Genetisk slægtsforskning har revolutioneret politiets evne til at opklare mordsager. Mary Londons drab er endnu et eksempel på at vedholdenhed og brugen af ​​innovative videnskabelige teknikker kan bringe ofre og deres familier ro og retfærdighed, sagde distriktsadvokat Anne Marie Schubert.

Sacramento-sagen var ikke det eneste positive resultat, der var knyttet til genetisk slægtsforskning i denne uge, hvor politiet i Colorado meddelte, at det havde hjulpet med at identificere en mistænkt i en 56 år gammel mordsag.