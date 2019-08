Gennemgår psykiatrisk undersøgelse

Den terrorsigtede nordmand Philip Manshaus har onsdag gennemgået en over tre timer lang psykiatrisk undersøgelse i Oslo.

Det oplyser Pål-Fredrik Hjort Kraby fra politiet i Oslo.

- Den begyndte klokken 13, og jeg har ikke fået besked om, at den er afsluttet. Vi kommer ikke til at give nogen informationer, før vi har en erklæring. Jeg regner med, at det bliver i weekenden, siger han omkring klokken 16 onsdag eftermiddag.

21-årige Philip Manshaus er sigtet for at have planlagt et terrorangreb i moskéen al-Noor Islamic Centre i Bærum uden for den norske hovedstad, Oslo, efter først at have dræbt sin 17-årige stedsøster.

Heltemodig 65-årig stoppede angreb i norsk moské

Den foreløbige psykiatriske undersøgelse skal afklare, om der er behov for en fuld mentalundersøgelse af den unge nordmand.

Formålet er at afklare, om han var tilregnelig i gerningsøjeblikket.

- Vi gør det her, fordi en fuld mentalundersøgelse er en tidskrævende proces, som vi ikke vil sætte i gang uden en anbefaling, siger Pål-Fredrik Hjort Kraby.

Onsdagens undersøgelse blev gennemført at psykolog Marianne Teigland.

Manshaus' forsvarsadvokat, Unni Fries, har sagt, at hun vil blive overrasket, hvis der ikke bliver truffet beslutning om en fuld mentalundersøgelse.

Politiet har onsdag i øvrigt bekræftet, at det har fundet tre våben i moskéen efter angrebet - to rifler og et haglgevær.

- Vi ved, at der blev brugt både haglgevær og riffel, og våbnene stemmer overens med våbnene, som blev lovligt opbevaret hjemme hos den sigtede.

- Vi arbejder nu på at undersøge, om det var disse, der blev brugt, lyder det fra Pål-Fredrik Hjort Kraby fra politiet i Oslo.