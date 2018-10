Gerningsmænd skoldede offers kønsdele og tvang ham til at synge og danse

To gerningsmænd er begge blevet idømt 15 års fængsel i en spektakulær sag om kidnapning, afpresning og tortur i den engelske by Leeds

To gerningsmænd i en spektakulær tortur-sag i England er begge blevet idømt 15 års fængsel i retten i Leeds.

Det skriver en række britiske medier, herunder BBC.

Den 35-årige Sakhawat Hussain og 30-årige Andre Clarke hældte kogende vand over ofrets kønsdele og tvang ham til at fremføre sange af den amerikanske sanger Whitney Houston, som led i et nedværdigende overfald.

Uenighed om stoffer

Det kom frem i retten, at gerningsmændene, der torturerede ofret grundet en uenighed omkring stoffer, også truede ofrets gravide kæreste.

De holdt det 32-årige offer til fange og brugte økser, et baseball bat, en hammer og en kniv til at påføre ham alvorlig skade.

Ifølge anklagerne, ankom gerningsmændene først til mandens hjem 23. januar på grund af en uenighed omkring et kilo kokain.

Her pegede den ene af gerningsmændene, Andre Clarke, blandt andet på ofrets gravide kærestes mave og truede med at 'skære barnet ud', hvis de ikke fik stoffer.

Holdt familien i fangeskab

Få dage senere kom de to mænd tilbage, hvor Sakhawat Hussain gav ofret skylden for at have stjålet kokain til en værdi af 2,6 millioner kroner.

Tre medlemmer af mandens familie, inklusiv hans unge søn, blev holdt fanget, imens ofret selv blev ført ned i kælderen, hvor han blev tæsket i flere timer.

Han blev herefter smidt ind i en bil og kørt til en lejlighed, hvor gerningsmændene tog tøjet af ham og hældte kogende vand på hans kønsdele.

Under seancen blev han tvunget til at danse og synge sange af Whitney Houston, men senere samme nat lykkedes det ham at flygte lejligheden og kontakte politiet.

