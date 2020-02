Gerningsmand åbner ild efter begravelse: Flere dræbt

Mindst fire personer er blevet skudt efter en begravelse i Riviera Beach i den amerikanske delstat Florida.

Det oplyser lokalt politi ifølge NBC News.

To personer, en 15-årig dreng og en mand, døde på stedet, mens de øvrige to personer, der er blevet skudt, er i kritisk tilstand.

Der er tale om en kvinde og et ungt barn, fortæller Riviera Beach Politi i en pressemeddelelse.

Gerningsmanden er fortsat på fri fod. Politiet oplyser også, at denne skød i alt 13 gange.

Skyderiet skete ved 14.15-tiden lokal tid ved Victoria City Church, hvor en begravelse netop var slut.

From Riviera Beach: 2 dead after shooting this afternoon following a funeral at Victory City Church. @pbpost pic.twitter.com/zWvQFCx2Nd — Hannah Morse (@mannahhorse) February 1, 2020

Kirkens pastor sørger

Pastoren i Victoria City Church begræder lørdag tabet af de to mænd, der er blevet dræbt under skyderiet, i et opslag på sin Facebook-profil.

Samtidig skriver pastor Tywuante D. Lupoe, at han og familiens tanker er med de pårørende.

'Vi beder om bønner fra helgenerne i dag, mens vi sørger over tabet af to unge sorte mænd til et meningsløst skyderi efter en begravelse afholdt her i kirken. Tak for alle for sms'er, opkald og mails. Min kone og (familien, red) har det godt. Igen, lad os bede for de familier, der har mistet deres kære i dag'.