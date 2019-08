Gerningsmanden fra Ohio: Dræbte sin søster på baren

Politiet bekræfter, at det er 24-årige Connor Betts, der er mistænkt for at stå bag masseskyderiet i Ohio lørdag. Hans søster, Meghan Betts, er blandt ofrene

I alt døde ni personer og yderligere 26 blev såret i løbet af de få minutter, hvor gerningsmanden åbnede ild uden for den lokale bar Ned Peppers i Dayton, Ohio. Alle ofrene er lokale på mellem 22 og 57 år og er identificeret, oplyser politiet.

Politiet i Dayton bekræfter, at gerningsmanden er den 24-årige Connor Betts fra Bellbrook, Ohio. Han blev skudt og dræbt af politiet et minut efter, at han åbnede ild mod den lokale bar Ned Peppers, i det populære festområde Oregon-distriktet i Ohio.

En af ofrene er den mistænkte gerningsmands yngre søster, Meghan Betts på 22 år. Det bekræfter politiet under en pressekonference søndag aften, dansk tid. Motivet er fortsat ukendt.

Foto: Ritzau/Scanpix/Bryan Woolston

- Det er skræmmende at tænke på, at hvis ikke politiet havde været der, kunne hundredevis af liv være gået tabt i Oregon-distriktet, fortæller Daytons borgmester, Nan Whaley på et pressemøde.

Hun fortalte desuden, at gerningsmanden havde en skudsikker vest på og brugte et 223-kalibers magasin. Han havde flere magasiner med sig, fortalte hun.

Søndag eftermiddag rykkede både FBI og det lokale politi ud og ransagede huset, hvor den mistænkte gerningsmand boede. Det lå i Bellbrook, lidt uden for Dayton.

Foto: Ritzau Scanpix/ Derek Myers

Politchefen ved det lokale politi, fortæller ifølge ABC News, at gerningsmanden var kendt af politiet fra før.

Dayton er en by i det vestlige Ohio. Der bor cirka 145.000 mennesker.

Masseskyderiet kommer kun en dag efter et andet stort masseskyderi i El Paso i Texas. Det kostede 20 mennesker livet og bliver nu efterforsket som terrorisme.