Gidseldrama på politistation

En tilfældig 43-årig kvinde fik sit livs chok, da hun 27. september besøgte politistationen i californiske Salinas.

Da kvinden forlod politiets ekspeditionsskranke, blev hun nemlig taget som gidsel af 22-årige Mariel Capulong, der truede kvinden med en kødøkse, mens hun holdt hende i et halsgreb.

Det skriver CBS San Fransisco.

Capulongs valgte dog et dårligt tidspunkt at springe ud som gidseltager på. Politistationen var nemlig midt i et vagtskifte, og der var derfor fyldt med betjente, som hurtigt fik overmandet gidseltageren og uskadeliggjort hende.

Det 43-årige offer slap helskindet - men lettere rystet - fra oplevelsen, mens Mariel Capulong nu er sigtet for kidnapning, frihedsberøvelse og overfald med et dødeligt våben.

Motivationen bag Capulongs handling kendes ikke.