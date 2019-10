Gigant-bro kollapser

Den 140 meter lange og 15 meter brede bro South Australia Cross-Harbour Bridge er tirsdag kollapset i Taiwan.

Det skriver flere lokale medier heriblandt Taiwan News.

Det er fortsat uklart, hvad der helt præcist er sket, men billeder fra stedet, viser hvordan broen pludselig kollapser, mens der kører en lastbil på den.

Men Taiwan blev mandag nat ramt en en tyfon, der medførte voldsom regn og blæst, og det kan have haft en betydning. Vejret var dog helt normalt, da broen styrtede sammen.

Apparently a bridge collapsed in Yilan, Taiwan after being ravaged by a typhoon. pic.twitter.com/iS5nIm4Py6 — Watson Shen (@KamiliaHaraQoo) October 1, 2019

Efter kollapset rammer lastbilen angiveligt tre fiskerbåde under broen, og det betød at mindst ni mennesker faldt over bord.

De er efter sigende fortsat savnet.

Præsident Tsai Ing-wen oplyser, at en redningsaktion er i gang for at lede efter flere kvæstede eller savnede personer.

- Vi håber på at kunne redde alle på kortest muligt tid for at minimere følgerne, fortæller hun.

Se flere billeder af den kollapsede bro herunder:

Flere fiskerbåde blev efter sigende knust af broen, da den kollapsede. Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Opdateres...