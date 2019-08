Der har været et stort uheld på E20 Fynske Motorvej - der er i øjeblikket op til halvanden times kø

Hvis man befinder sig på E20 Fynske Motorvej mod Middelfart, skal man ikke forvente at komme hjem lige foreløbig.

For nuværende melder Vejdirektoratet nemlig om cirka en time og 20 minutters kø på vejen som følge af et uheld. Vejdirektoratet melder desuden om, at både redningsmandskab og politi er på stedet.

Uheldet er sket fra Odense mod Middelfart mellem serviceanlæg Kildebjerg Nord og Vissenbjerg.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Fyns Politi.

Opdateres ...