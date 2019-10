Gigantbrand hærger New York

Flammerne var til at få øje på langt væk, da ilden først fik fat i et større bygningskompleks fredag klokken 20.00 lokal tid i New York-bydelen Bronx.

Bygningen er beliggende på 1555 Grand Concourse.

Branden var så voldsom, at over 200 brandmænd har været tilkaldt for at bekæmpe den.

Den skulle dog i skrivende stund være under kontrol, hvorfor det hovedsageligt er efterslukningsarbejdet, der pågår, skriver CBS News.

Beredskabet i New York meddeler, at ti personer er kommet til skade i forbindelse med branden - en civil og ni brandmænd. Ingen af de tilskadekomne er i livsfare.

200 #FDNY members continue to operate on scene of a 5-alarm fire at 1555 Grand Concourse in the #Bronx pic.twitter.com/DXJFTn5q7F — FDNY (@FDNY) October 5, 2019

Startede på loftet

Ifølge CBS News har myndigheder meldt ud, at branden startede på loftet af bygningen og derefter har spredt sig nedad.

Branden var blevet bekæmpet i en sådan grad klokken 23.00 fredag lokal tid, at der ikke længere vare fare for, at den ville sprede sig.

Efterslukningsarbejdet vil fortsætte i nogen tid, før beboerne kan vende tilbage til deres lejligheder.