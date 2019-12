Gigantisk mængde ulovligt fyrværkeri beslaglagt

Politiet beslaglagde tirsdag aften to et halvt tons ulovligt fyrværkeri i Brøndby

I Brøndby beslaglagde Vestegns Politi tirsdag aften to et halvt tons ulovligt opbevaret fyrværkeri efter en større rensagning.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser desuden, at ransagningen har fundet sted på en industriejendom på Midtager i Brøndby.

Her rettede politiet mistanke om ulovlig opbevaring af en større mængde fyrværkeri, og det viste sig, at der var tale om intet mindre end to et halvt tons ulovligt fyrværkeri.

- Man skal holde helt væk fra at købe kanonslag, krysantemumbomber og andre farlige eksplosiver. Det er ulovligt, farligt og noget, politi og anklagemyndighed retsforfølger, skriver Københavns Vestegns Politi i pressemeddelelsen.

- Kommer nogen alvorligt til skade, kan det koste fængselsstraf. Køb kun godkendt fyrværkeri hos almindelige salgssteder, uddyber politikommissær Jeff Kongedam.

Indtil videre er der foreløbig rejst sigtelse mod en 45-årig mand fra Hvidovre for at opbevare ulovligt fyrværkeri og for at besidde ulovlige kanonslag.

Politiet oplyser, at der kan komme et strafferetligt efterspil, når man er færdige med undersøgelserne i sagen, og når anklagemyndigheden har vurderet sagen.

Flere lignende sager

Toldstyrelsen har netop opgjort tallene for ulovligt opbevaret fyrværkeri. Og det er ikke ligefrem små mængder fyrværkeri, som Toldstyrelsen har fundet frem til.

Således har Toldstyrelsen i oktober og november afholdt kontrolsanktioner med ulovligt opbevaring af fyrværkeri. I alt her man beslaglagt 161,7 kilo ulovligt fyrværkeri i Danmark udover de 2,5 tons, som blev fundet i Brøndby.