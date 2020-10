Gigantisk skorsten væltet i dansk havn

En cirka 100 meter høj stålskorsten er væltet på Aarhus Havn.

Det oplyser vagtchef ved Østjylland Politi Per Bennekov natten til torsdag.

Skorstenen er væltet ned over vejen og ned i havnebassinet. Ingen personer er kommet til skade.

Havnekaj afspærret

Politiet har afspærret havnekajen ved Danziggade og Vilnagade, der ligger ud til bassin 3 nær Kødbyen.

Tidligt torsdag morgen lyder det i en opdatering fra politiet, at de tekniske undersøgelser og oprydningen ventes at gå i gang i løbet af formiddagen.

- Skorstenen er stor og ret tung, hvorfor både bjærgning og afspærring bliver længerevarende, skriver Østjylland Politi på Twitter kort før klokken 04.30.

Der er tale om en høj stålskorsten, der er monteret oven på en bygning.

- Skorstenen er sat fast med nogle store spændebånd, og meget tyder på, at det er sådan et, der er bristet, fortalte vagtchef Per Bennekov natten til torsdag.

Ældre del

Han understregede i samme ombæring, at der skal laves tekniske undersøgelser, før en årsag kan slås endeligt fast.

- Der er tale om den ældre del af havnen, hvor der kun er industri, forklarede Per Bennekov.

Området vil være spærret, indtil politiet er færdigt med dets undersøgelser.

- Lige nu ligger skorstenen hen over vejen og ned i bassinet, fortalte Per Bennekov kort før klokken et natten til torsdag.

Politiet fik anmeldelsen onsdag klokken 23.32.

Opdateres ...