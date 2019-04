Gik amok med økse: Fældet af avanceret overvågning

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Et landsdækkende system til at scanne nummerplader gav søndag flere jyske politikredse en hjælpende hånd, da en yngre mand gik amok og flygtede.

Nummerpladen på mandens bil blev således nøglen til, at Sydøstjyllands Politi ud på eftermiddagen kunne lokalisere og stoppe manden på Østjyske Motorvej ved Løsning i sydgående retning.

- Anholdelsen foregik helt udramatisk, fortæller vagtchef Jeppe Thranum til Ekstra Bladet.

- Men vi valgte af sikkerhedshensyn kortvarigt at spærre motorvejen, så vores patruljevogne kunne få fred til arbejdet.

Se også: Politiaktion på motorvej

Forsøgt indlagt

Eftersøgningen begyndte kort efter middag, da den 25-årige mand først truede med at køre mennesker ned i hjertet af Horsens.

Han brugte efterfølgende en økse til at smadre ruderne på en bil i området, hvorefter han kørte til en adresse i Hornsyld syd for Horsens og her tvang sig adgang til et hus.

Efterfølgende kørte han nordpå til Hobro, vendte rundt og kørte sydpå, hvor han til sidst blev stoppet og anholdt ved Løsning. Under hele flugten kunne politiet følge hans færd, da bilens nummerplade blev skannet flere gange.

Nu tages Søren Pinds overvågningsnet i brug: Så meget gemmes om dig

Det er politiets teori, at den anholdte er sindslidende og reagerede på den meget voldsomme måde, fordi hans familie angiveligt forsøger at få ham indlagt.

- Vores jurister og en læge skal nu vurdere, hvad der videre skal ske, forklarer Jeppe Thranum.

- Af hensyn til manden og hans familie kan jeg ikke komme nærmere ind på, hvordan vi måtte kende ham fra tidligere.

Se også: Slut med at skjule dig: P-kontrol tager rullende våben i brug