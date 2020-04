Gik amok på 15-årig efter ét ord: Tog kvælertag, slog og sparkede

To gange inden for en time blev en teenagedreng overfaldet

En 15-årig dreng blev tirsdag eftermiddag udsat for et voldsomt overfald ved Annex Hallen i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Den 15-årige sad sammen med nogle venner på en bænk foran Annex Hallen, da to unge mænd kom forbi - den ene på cykel og den anden på gåben.

De to mænd råbte noget efter drengene, som ikke hørte. Da drengene råbte 'hvad?', vendte den ene af de to mænd tilbage til vennegruppen og tog kvælertag på den 15-årige.

Ifølge politiet var gerningsmanden 'meget vred' og blev ved med at spørge, hvad drengene havde råbt efter dem. Da de svarede, at de ikke havde råbt noget, forlod gerningsmanden stedet.

Fortsatte overfald

Blot en halv time senere mødte drengegruppen igen de to mænd.

Gerningsmanden var ifølge politiet 'fortsat meget aggressiv' og gik hen og tog fat i den 15-årige, som han sparkede i maven og slog i ansigtet med knytnæve.

Politiet har 'en formodning om, hvem de to mænd er', men hører gerne fra vidner, der kan have set de to episoder. Politiet kan kontaktes på 114.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra politiet.

Politiet signalementer

Gerningsmanden beskrives som 17-19 år, asiatisk af udseende, spinkel af bygning og cirka 180 centimeter høj. Han talte dansk, havde sort hørt, var iført en mørk hue og tynd jakke og var kørende på en cykel.

Den anden mand beskrives som dansk af udseende, almindelig af bygning, cirka 175 centimeter høj og også 17-19 år. Han havde kort, lyst hår og var iført en lys jakke og bar briller.