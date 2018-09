Gjorde mystisk fund: Politi-uniform tynget ned i sø

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

Det var et yderst mystisk fund, som en beboer gjorde ved en privat sø i en udkantsby til Sæby i Nordjylland omkring klokken 18.30 mandag aften.

Eller det var faktisk hans hund, Bailey, en portugisisk gadehund, der for ned til søen, gøede og rejste børster, og da beboeren kom ned, så han, at der lå en bylt i søen.

Den lå for langt ude til, at han umiddelbart kunne få fat på den, og når han prøvede at kaste kastanjer ud på den, lød det hult.

Bylten var smidt i denne sø i bunden af en privat have. Privatfoto

- Vi syntes, det så mærkeligt ud, fortæller beboeren, der ikke ønsker sit navn frem.

De jokede også lidt med, om det kunne være en person.

Lidt skræmmende

Han fik fat i sin udlejer og hans datter, der hentede en lang rive, og da de endelig fik bylten ind, viste det sig, at det var et lagen, hvor der var slået knude på, hvorefter det var forsøgt tynget ned af to store pinde. Inden i var der noget, der lignede politi-tøj pakket ind i et hæklet tæppe.

En klassisk blå politiskjorte var blandt tingene, der var forsøgt tynget ned. Privatfoto

- Jeg synes, det virker meget mystisk. Det var faktisk lidt skræmmende. Det gav et helt sus i maven, da jeg så, at det var politi-tøj, fortæller beboeren og tilføjer, at han synes, at tøjet så meget realistisk ud, men at der ikke var tjenestenummer eller stjerner på skuldrene.

Denne sweater lå også i bylten. Privatfoto

- Jeg håber ikke, at det er ægte, men der har jo også været så meget i medierne om folk, der udgiver sig for at være falske betjente, siger han.

De kontaktede straks politiet, der dog ikke sendte nogen ud, men blot sagde, at de kunne aflevere det på stationen i Frederikshavn, når de kom forbi.

Ligner ægte uniform

Ekstra Bladet har spurgt Nordjyllands Politi, om de kan sige, om det er ægte uniformstøj. Vi har fået en mail med citater fra ledelsen i Frederikshavn.

- Vi kan ikke med sikkerhed sige, at det er ægte, men det ser umiddelbart ægte ud, skriver de.

- Oplever I ofte, at polititøj bliver stjålet?

- Vi er kun bekendt med meget få tilfælde af anmeldt tyveri af uniformstøj fra politiet.

Det var Bailey, der er en portugisisk gadehund, der reagerede på den mystiske ting i søen. Privatfoto

- Hvad skal man gøre, når man gør sådan et fund?

- Hvis man finder uniformstøj, så skal man ringe 114, hvor man vil få en nærmere vejledning afhængigt af omstændighederne.

- Hvad tænker I om, at tøjet på denne måde er forsøgt bortskaffet?

- At tøjet er gemt på den angivne måde, har vi ingen bemærkninger til – ud over, at det tilsyneladende er forsøgt bortskaffet.

Så tilbage står stadig spørgsmålet, hvorfor tøjet er forsøgt bortskaffet i søen i bunden af den private have, der godt nok ligger ud til en vej, men er skærmet lidt af nogle træer.

Privatfoto

Privatfoto