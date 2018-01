Glad Vodka-Brian med bøn til medierne

Fredag var en god dag for Brian Ingberg, der natten til tirsdag havde indbrud i sit vodkamuseum – den otte millioner kroner dyre Russo Baltique vodka, der blev stjålet, dukkede op igen.

- Jeg var egentligt aldrig i tvivl. Det har jeg sagt fra start. Flasken er alt for speciel til, at nogen vil kunne afsætte den, siger Brian til Ekstra Bladet, da han endelig finder tid til os.

Det var her på hylden over vodka-pistolen, at de dyre dråber stod. Foto: Tariq Mikkel Khan.

For det var ikke nemt. Faktisk var det nok nemmere at komme i audiens hos Margrethe på Amalienborg, end hos Brian på Cafe 33 i dag.

Det vrimlede med så mange journalister på det hyggelige, brune værtshus, at det nok ville have været tidsbesparende, hvis han havde valgt at indkalde den danske og internationale presse til et samlet pressemøde, men tid fandt han til os.

- Jeg vil egentligt bare gerne have noget fred nu. Tingene var lige stilnet af, før den blev fundet, og nu virker det til at hele cirkusset starter forfra, siger ejeren af verdens største vodkasamling.

- Men jeg er selvfølgelige rigtigt glad for, at den er fundet, nu håber jeg bare, at politiet fanger de vodkaklovne, der rendte med min flaske.

Vodka med refill

Flasken er stadig i politiets varetægt, men Brian håber, at den snart kommer ’hjem’ igen.

Det var denne flaske, tyve havde hjulpet sig selv til i Brians museum. Foto: Leonard F. Yankelovich

- Det er klart, at jeg glæder mig til den er tilbage hos mig. Den ser ud til at være i okay stand, men den har fået et par enkelte skrammer – og så har de selvfølgelig tømt den.

- I forhold til indholdet så er jeg egentligt ligeglad. Jeg har snakket med flaskens lettiske ejer, og han har allerede lovet mig, at den nok skal blive fyldt op igen.

Men selvom der tilsyneladende er refill på flasken – altså at den kan fyldes op igen – så er det ikke en flaske, kunderne på bodegaen regner med at smage.

- Nej, den kommer vidst til at stå nedenunder eller ligge under Brians pude, men det er også fint nok – det er alligevel ikke for mig – jeg foretrækker de grønne flasker, siger en af stedets gæster.

Sikkerheden skærpet

Indbruddet natten til tirsdag skete ved brug af nøgle – først til gitterporten og efterfølgende en anden nøgle til døren. Selve indgangen til vodkamuseet blev brudt op.

Den otte millioner kroner dyre flaske var hverken forsikret eller gemt væk, men i fremtiden kan det godt ændre sig.

- Ejeren har fået lavet en særlig boks af panserglas, hvor den kan stå i, men han har ikke sendt den af sted endnu, siger Brian Ingberg.

Der er desuden foretaget flere uspecificerede sikkerhedsforanstaltninger i cafeen.

Findelønnen

Det var Jesper, der her til morgen opdagede flasken, der stod ved en byggeplads, hvor han arbejdede. Foto: Privatfoto.

Mange har nok spekuleret i, hvorvidt der var en findeløn eller ej, og hvad Jesper og hans kollega eventuelt fik for finde flasken fredag morgen.

- De kan nok forvente en invitation til en ordentlig omgang vodka her hos mig. Det er helt sikkert, griner Brian.

