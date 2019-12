Glemte arabisk tolk: Ingen fængsel for dobbelt overfald

Han gik amok på p-vagt og betjent, men retten glemte at indkalde en tolk, hvilket er medvirkende til at straffen blev gjort betinget

- Det her ser vi alvorligt på. Det er vold mod myndighedspersoner, som er sat i verden for at håndhæve reglerne.

Sådan sagde vagtchef Jan Hedeager fra Nordsjællands Politi til TV 2 Lorry, da en dengang 48-årig handicapbus-chauffør fra Nivå i december 2017 gik totalt amok på grund af en parkeringsbøde.

Først smadrede han sin knytnæve i brystet og på kæben af p-vagten. Efterfølgende stak han i sin bus, men blev stoppet af politipatrulje.

Men han modsatte sig anholdelse og nikkede betjenten en skalle ved venstre øje.

For begge forhold blev han for nylig dømt tre måneders fængsel ved Retten i Helsingør, men dommen blev gjort betinget med en prøvetid på to år, skriver Sjællands Nyheder.

Han skal altså ikke afsone med mindre, han igen begår ny kriminalitet.

Når han slipper for tremmer, skyldes det, at man skåner ham på grund af meget langt og rodet sagsforløb.

Udsættelse

I februar 2018 – et par måneder efter overfaldene - blev strafudmålingen ved et retsmøde udsat for at få en mentalundersøgelse af den tiltalte, skriver SN.dk.

Den viste, at gerningsmanden faktisk var egnet til fængsel.

Udsættelse

Senere trådte en domsmand ud af sagen, og derfor besluttede retsformanden i sommeren 2018, at sagen skulle gå om med nye domsmænd.

I januar i år havde retten glemt at indkalde en arabisktalende tolk til at oversætte for den tiltalte.

Udsættelse

Så sagen blev atter udsat. Og senere opstod endnu en forsinkelse på grund af diskussioner om det nødvendige i at foretage nye vidneafhøringer eller blot bruge de oprindelige vidneudsagn fra retsmødet i februar 2018.

Også det faktum, at den nu 51-årige mand ikke har begået ny kriminalitet i december 2017, var medvirkende til, at retten gjorde straffen betinget.