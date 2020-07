Glemte vigepligt: Tre børn kvæstet

Kl. 1749 skete der et uheld med to køretøjer i krydset Korupskovvej/Sivestedvej nord for Kolind. Der var 10 pers. fordelt i de to køretøjer. 4 tilskadekomne-heraf 3 børn, som alle er transporteret til Skejby med ambulance/helikopter. P.t. ingen oplysninger om tilstand. #politidk