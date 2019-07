GLS-lastbil brændte i fem timer: Det var der i den

Det tog redningsmandskabet fem timer at slukke branden i GLS-lastbilen på Storebæltsbroen tirsdag eftermiddag.

Men hvordan kunne det tage så langt tid at slukke branden? Det er der en god grund til, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen til Ekstra Bladet.

- I første omgang skyldes det, at der netop var fyldt 1000 liter dieselolie på. Men vognen var også lastet med tøj, bildæk, kattegrus og hundefoder, der i den grad besværliggjorde slukningsarbejdet, fortæller vagtchefen.

Lasten i GLS-vognen gjorde slukningsarbejdet til en besværlig affære. Foto: Foto: presse-fotos.dk/Ritzau Scanpix

Den brandfarlige last var årsag til, at ilden konstant blussede op.

- Lasten har simpelthen været så komprimeret, at det bare er blevet ved med at brænde, fortæller Ehm Christensen til Ekstra Bladet.

Branden i lastbilen gjorde, at politiet så sig nødsaget til at afspærre broen i østgående retning, og det fik stor betydning for trafikken. Op mod halvanden times kø blev rapporteret af Vejdirektoratet.

Tirsdag aften er branden slukket helt, og politiet har tilkaldt en kranvogn, der skal fjerne lastbilen fra broen.

Fyns Politi skriver på Twitter, at broen lukkes i en vognbane mellem klokken 21.15 og klokken 22.00. Det kan dog blive nødvendigt at lukke begge vognbaner i forbindelse med fjernelse af den udbrændte lastbil.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra GLS, men de har endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

