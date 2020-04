Gnist fra vinkelsliber førte til voldsom brand

Der var formentlig tale om et meget ulykkeligt, men hændeligt uheld, da der udbrød brand på en landbrugsejendom i Glejbjerg i Vejen Kommune søndag eftermiddag.



Ved branden omkom cirka 60 kalve, mens yderligere fem kalve måtte aflives af en dyrlæge som følge af røgforgiftning.



Ejeren af landbrugsejendommen, en 52-årig mand, er sigtet for overtrædelse af beredskabsloven og har erkendt forholdet, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.



Politiet er stadig i gang med efterforskningen, men umiddelbart mener de, at der er tale om et hændeligt uheld. Ejeren har nemlig forklaret politiet, at han arbejdede med en vinkelsliber uden for staldbygningen. Under arbejdet fløj en gnist ind i bygningen og antændte halm på loftet.



Branden bredte sig meget hurtigt til resten af bygningen, hvor kalvene var opstaldet, og gårdejeren kunne ikke selv slukke ilden.



Han slog alarm og forsøgte at få fjernet så mange dyr som muligt, mens han ventede på, at redningsberedskabet nåede frem, skriver politiet.