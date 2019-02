Godoy likvideret: Frygter dødspatruljer

Aktivistgrupper beskylder specialstyrker med tilknytning til præsident Nicolas Maduro for at stå bag mord på en række civile i Venezuela

43 mennesker er blevet dræbt i Venezuela, siden lederen af oppositionen og kongressen, Juan Guaido, i sidste måned erklærede sig som midlertidig leder af det kriseramte sydamerikanske land.

Blandt dem 29-årige Jhonny Godoy, som lagde en video op af sig selv på Twitter, hvor han med det venezuelanske flag i hånden løb gennem gaderne af hovedstaden Caracas. Det skriver AP.

To dage senere dukkede politiets specialstyrker op ved hans hjem i byens slumkvarter La Vega.

Vidne: Sådan blev han likvideret

De var ifølge Jhonny Godoys kusine, Marvelis Sinai, iført sorte masker og rifler, da de trak ham ud på gaden, hvorefter de gennemtæskede ham og likviderede ham.

Hun mener, at drabet var gengældelse for den video, som hendes fætter havde lagt op på Twitter få dage inden drabet.

Men selvom hun var førstehåndsvidne til den formodede hævnaktion, har hun ingen planer om at lade sig undertrykke af regimets håndlangere.

- Jeg vil fortsætte med at demonstrere, fordi jeg har lært det fra min fætter. Han døde, så vi kan få et frit Venezuela, siger Marvelis Sinai.

Ikke første gange

Drabet på Jhonny Godoy er langt fra et enestående eksempel, hvis man spørger aktivistgrupper i landet.

De mener, at politiets specialstyrker (FAES), som er loyale over for præsident Micolas Maduro, står bag de mange drab på civile aktivister. FAES er en eliteenhed, som blev oprettet i 2017 for at bekæmpe bandekriminalitet.

- Maduro forsøger at sprede frygt, siger koordinator fra aktivistgruppen PROVEA, Rafael Uzcategui. Flere end 700 kritikere af regimet er ifølge PROVEA og organisationen "Observatory of Social Conflict" blevet arresteret i kølvandet på oppositionens forsøg på at stække præsident Nicolas Maduro.

35 registreret dræbt

De samme organisationer har registreret 35 drab på civile i løbet af en enkelt uge i januar, hvoraf de fleste er fundet sted om natten i Caracas slumkvarterer.

Ifølge kritikere er de mange drab på civile udtryk for, at Nicolas Maduro forsøger at undertrykke den tiltagende utilfredshed med regimet blandt landets fattige.

Præsidenten er under et massivt pres for at slippe sit greb om magten i det olierige land. Den amerikanske præsident Donald Trump har for nyligt indført sanktioner rettet mod de statsejede olieselskaber.

Samtidig har en række lande med USA i spidsen anerkendt Juan Guaido som Venezuelas retmæssige leder.