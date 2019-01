Godsvogn fra dødelig togulykke havde fejl ved låsen

Den lås, der skulle holde en lastbiltrailer fast, virkede ikke på den godsvogn, der 2. januar var involveret i den alvorlige togulykke på Storebæltsbroen.

Det viser de første undersøgelser af godsvognen, skriver Berlingske.

Der har længe været mistanke om, at låsemekanismen kunne være defekt. Men nu bekræfter Havarikommissionen, at undersøgelserne viser, at det var tilfældet.

- Det er ikke ensbetydende med, at det har betydning for ulykken, siger Bo Haaning, der leder Havarikommissionens undersøgelse, til Berlingske.

- Det her betyder, at vi har fundet noget, som kan være en sikkerhedsmæssig brist.