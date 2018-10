Gør grusomt fund ved europæisk grænse: To kvinder og pige halshugget

Græsk politi efterforsker drabene på to kvinder og en pige, der onsdag blev fundet med halsene skåret over

To kvinder og en pige blev onsdag fundet dræbt nær den græsk-tyrkiske grænse. Alle tre havde fået skåret halsen over.

Det oplyser de græske myndigheder.

- Der ligger uden tvivl en kriminel handling bag. De blev alle fundet med deres hænder bundet sammen, og hvert lig lå to-tre meter fra hinanden, siger embedslæge Pavlos Pavlidis ifølge nyhedsbureauet AP.

Politiet har endnu ikke oplyst noget om kvindernes identitet.

AP skriver, at kvinderne er 15-35 år, mens nyhedsbureauet Reuters mener at vide, at ofrene er mellem 15 og 25 år, hvoraf de to yngste er under 18 år.

Embedslægen, Pavlos Pavlidis, siger, at de tre kvinder har "mellemøstligt eller nordafrikansk udseende", og at man nu undersøger, hvorvidt de er rejst til Grækenland fra andre lande.

Det var en landmand, der opdagede ligene af de tre kvinder på den græske side af floden Evros, der løber mellem Tyrkiet og Grækenland nær byen Pragi.

- De blev fundet 50 meter fra floden, siger en unavngiven talsmand fra politiet ifølge det græske nyhedsbureau ANA. Det skriver Reuters.

De seneste år har tusindvis af migranter og flygtninge krydset floden fra Tyrkiet for at komme illegalt ind i Grækenland. Alene i år er over 10.000 mennesker kommet ind i landet via floden.

I alt har 24.000 migranter og flygtninge krydset grænsen til Grækenland i år. Det har ført til dobbelt så mange anholdelser af illegale indvandrere sammenlignet med sidste år, oplyser myndighederne i Grækenland.