Golden State Killer-sagen: Eks-betjent sigtet for endnu et drab

Sigtet for nyt drab: Claude Snelling var første offer for seriemorderen Golden State Killer, mener de amerikanske myndigheder

Anklageren i Californien har sigtet den mistænkte seriemorder Joseph DeAngelo, 72, for endnu et drab, der fandt sted i september 1975.

Claude Snelling, 45, blev dræbt af skud, da han forsøgte at redde sin 17-årige datter fra at blive bortført af en mand med skimaske.

Drabet har plaget lokalsamfundet i Visalia i fire årtier, oplyser anklager Tim Ward på et pressemøde mandag.

- Med denne sigtelse har vi officielt forbundet drabet på Claude Snelling med Golden State Killer, siger han.

Joseph DeAngelo, der allerede er fængslet, er dermed blevet sigtet for i alt 13 drab, der fandt sted i Californien i 1970’erne og 1980’erne.

12 drabssigtelser i Sacramento, Ventura og Santa Barbara understøttes af dna-teknologi, men der er ingen dna, der knytter DeAngelo til drabet på Claude Snelling.

Anklageren oplyser, at beviserne er begrænset til øjenvidneberetninger samt 'fysiske beviser'.

- Vi taler om en forbrydelse, der fandt sted for over 40 år siden. Tiden er ikke på vores side, erkender anklageren.

Politiet mener, at drabet på Claude Snelling blev begået af en indbrudstyv, der havde plaget egnen i et år og gik under øgenavnet Visalia Ransacker.

Gerningsmanden er blevet knyttet til over 100 indbrud, inklusiv et indbrud i august 1975, hvor pistolen, der blev brugt til drabet på Snelling, blev stjålet.

11. september 1975 blev Claude Snelling vækket af en lyd om natten. Han gik uden for, hvor han konfronterede en mand, der forsøgte at bortføre hans teenagedatter.

Elizabeth Hupp, Snellings datter, husker, at hun var blevet vækket i sit soveværelse af en maskeret mand, som var bevæbnet med en pistol.

Hun blev truet til tavshed, mens hun blev ført uden for i natten.

- Da hørte jeg min far råbe og manden med skimasken skubbede mig til jorden, vendte sig om og to gange skød min far, mens han kom ud af køkkendøren, fortæller hun til CBS News.

Den maskerede mand forsvandt derefter på cykel. Claude Snelling, der var lektor på det lokale universitet, døde i ambulancen på vej til hospitalet.

- Min far har altid været min helt. Jeg ville ikke have været her i dag, hvis det ikke var for ham, siger Elizabeth Hupp, der er overbevist om, at politiet har anholdt den rette mand.

- Det er en befrielse, at han er fængslet. Han er et meget ondt menneske, siger hun til den amerikanske tv-station.