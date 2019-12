Gomore-passager får snart besøg af politiet

En tur med samkørselstjenesten Gomore gik i går helt galt.

En 35-årig kvindelig passager skulle ved 16.30-tiden sættes af ved Kolding Storcenter. Men pludselig blev hun rasende og slog den ligeledes 35-årige kvindelige fører af bilen i ansigtet, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Juhl, til Ekstra Bladet.

Han kan ikke fortælle, at hvad der udløste voldsepisoden, men i og med, at brugere af Gomore identificerer sig i den internetbaserede samkørselstjeneste, vurderer han, at det bliver en smal sag at finde og anholde den formodede gerningskvinde.

- Hende skal vi ud og hente inden længe, siger Jesper Juhl.