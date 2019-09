Gorm fik NemID stjålet: Nu jages han af inkassofirma

Telenor vil have penge for to dyre iPhones fra offeret for et groft id-tyveri

Tabet på 290.000 kroner i Nordea og de to banker, der blev optaget lån i, har Gorm Hansbøl for længst fået dækket efter det id-tyveri, der ramte ham i slutningen af december.

Men regningen for de to dyre iPhones, som svindlerne købte hos Telenor, hænger han fortsat på.

- Fra begyndelsen har jeg fået en meget ubehagelig behandling af Telenor, forklarer Gorm, der omgående afviste kravet fra teleselskabet, da den første regning dukkede op i januar.

- Men hverken de eller det inkassofirma, de nu har pudset på mig, vil høre på de fakta, der er i sagen. Nemlig at jeg er helt uskyldig og intet har gjort, der kunne give svindlerne adgang til mit NemID eller nøglekort.

- Det har bankerne for længst anerkendt. Men Telenor tonser bare løs – de vil have deres penge.

Ringe lovgivning

Og Gorm Hansbøl giver ikke noget som helst for teleselskabets forklaringer om, at de også er ofre for, at der findes et sikkerhedshul.

– De burde give mig en uforbeholden undskyldning, frafalde kravet og så tage en snak med Nets og myndighederne om, hvordan de får lukket det her hul.

– Det er jo mig, der er offeret for en teknologi, som forbryderne kan misbruge. Og en lovgivning, der helt åbenlyst ikke beskytter mig ordentligt som forbruger, mener Gorm Hansbøl.

Telenor: Ikke vores ansvar

Hos Telenor beklager man, at Gorm Hansbøl nu hænger på regningen på 12.840 kroner for to iPhones, som de kriminelle fik fingrene i. Men selskabet afviser at opgive kravet.

- Det er en rigtig ærgerlig situation for Gorm. NemID er valgt som officiel digital ID-løsning i Danmark, og vi er nødt til – på linje med andre virksomheder og det offentlige system – at kunne stole på, at når man validerer sig med NemID, så er man også den person, man udgiver sig for at være, siger Lise Kirkegaard, der er kommunikationsdirektør hos Telenor.

- I Gorms tilfælde er der blevet foretaget et online køb hos os, hvor der er oplyst Gorms navn, adresse og cpr-nummer, og identiteten er valideret med NemID – altså at der er blevet oplyst NemID-brugernavn, adgangskode og indtastet nøglekode fra det separate nøglekort.

- Da købet er valideret med Gorms NemID, så retter vi naturligt nok kravet mod ham for de abonnementer og telefoner, der er blevet købt i hans navn.

Andre tager tabet

Ekstra Bladet har talt med flere andre teleselskaber om deres principper i lignende sager. Og svaret fra Teleselskabet 3 og Telia er, at man her holder kunderne skadesløse, hvis det viser sig, at de er helt uskyldige i sagen.

- Sagerne behandles naturligvis individuelt, da der kan være stor forskel på de enkelte forhold, forklarer pressechef Mads Houe hos Telia.

- Men viser det sig, at kunden har været offer for et id-tyveri, og vedkommende ikke har opført sig uagtsomt, så tager Telia tabet, hvilket er sket flere gange.

Gå til forsikringen

Hos Telenor er anbefalingen derimod, at Gorm forsøger at få pengene tilbage ad anden vej.

- Vi er nødt til at kunne stole på, at når man validerer sig med NemID, så er man også den person, man udgiver sig for at være, mener Lise Kirkegaard.

- De tab, vi har i forbindelse med købet, retter vi derfor mod Gorm, som har mulighed for at rette sit krav mod gerningsmanden eller få det dækket af sin forsikring, såfremt han er forsikret.

