Græd i retten: Derfor skjulte mand sprængstof på gods

41-årig står til regnskab i retten for sprængstof, som blev fundet i en bygning tilhørende et sydsjællandsk gods - han siger selv, at han fandt sprængstoffet som 14-årig

En drengedrøm om militæret og soldaterlege i et øvelsesterræn kan være årsagen til, at der lå sprængstof skjult i en bygning tilhørende et sydsjællandsk gods.

Sådan har en 41-årig mand i hvert fald selv forklaret i Retten i Nykøbing Falster i dag. Her er han tiltalt for under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af 35 styk 200 grams trotyl-sprænglegemer, cirka 550 gram formbart sprængstof, cirka 55 meter sprængsnor, 46 el-detonatorer og 30 el-kanonslag samt for på et tidspunkt at have transporteret det fra et sted til et andet.

Sprængstoffet blev fundet i 2017 på loftet i en bygning tilhørende Petersgaard Gods. Godset tilhører familien Iuel.

Her havde den nu 41-årige mand tilbragt gode år som barn og ung efter, at godsets familie havde taget sig godt af ham. Han var ven med børnene på godset, og fortalte i retten, at han som teenager blev smidt ud fra sit eget hjem og fik lov til at bo på godset i en periode.

Den nyklippede og nydelige 41-årige mand tog flere gange hænderne op for ansigtet og begyndte at græde under retsmødet i dag. Om familien på godset gennem årene sagde han:

- Det er min familie.

Han fortalte hvordan han altid legede soldat som dreng, og at han som cirka 14-årig legede på et nærliggende øvelses-terræn, hvor han fandt sprængstoffet og delene dertil.

Ren drengefantasi

Som ren drengefantasi forestillede han sig at sprænge et hul i en tysk ubåd, der var fuld af guld, fortalte han.

Knægten tog de fundne effekter i en rygsæk og gemte det i en bygning på godset. Alle dele var behørigt adskilt og ville først kunne eksplodere, hvis det blev samlet korrekt og fik tilført strøm, mente han.

Manden kom flere år efter i hjemmeværnet og siden blev han reserveofficer i Forsvaret.

Årene gik, men tanken om den skjulte ladning puslede i baghovedet på ham. På et tidspunkt kontaktede han politiet under en frit lejde aktion og spurgte som et teoretisk spørgsmål, om man kunne gå ind og aflevere, hvis man nu havde noget sprængstof.

Svaret var nej, fordi politiet jo i så fald skulle have sprængstofeksperter til at håndtere en sådan opgave.

Den nu 41-årige, der som ung gik på Herlufsholm Kostskole med godsets børn, fortalte i retten, at han på et tidspunkt hørte, at nogen skulle flytte ind i huset, hvor han havde haft gemt sprængstoffet.

I nattens mulm og mørke fjernede han nu den hemmelige ladning og flyttede det til en lade, der tilhørte et andet af godsets mange ejendomme. Her sorterede han tingene i fryseposer, ligesom han sørgede for blandt andet at skrive nogle talrækker på poserne, så eksperter ville vide, hvad de havde mellem hænderne.

- Er du stadig tilknyttet forsvaret, spurgte anklager Mariam Khalil ham i retten i dag.

- Hvad tror du selv, svarede han med henvisning til, anholdelsen for sprængstoffet for et års tid siden.

Sprængstofeksperter har sagt til den 41-åriges forklaring, at det er muligt, men ikke sandsynligt, at man på øvelsesterrænet skulle kunne have fundet en så stor mængde sprængstof og tilhørende effekter.

Betroede sig til ven

Anklageren har fremlagt, at en ven fra Forsvaret på en Facebook-besked skulle have haft skrevet til den nu tiltalte, at han skulle sige, han havde fundet det som barn. Selv har manden forklaret, at den besked ikke var noget, han tog bestik af.

Vennen præciserede dog under en afhøring i retten i dag, at han blot havde bedt den nu tiltalte fortælle, hvad der skete dengang, og at han skulle fortælle det, så han fik forståelse og empati. Vennen sagde også i retten, at den nu tiltalte allerede umiddelbart efter anholdelsen i 2018 havde betroet sig til ham og sagt, at det vitterligt var noget, han havde fundet som dreng.

Det var under en oprydning, at sprængstoffet blev fundet i 2017 i laden, og efterforskningen førte til, at manden blev anholdt året efter.

Sagen fortsætter med forventet dom torsdag.