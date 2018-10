Grækenland ramt af kraftigt jordskælv: - Det hele rystede!

Bo Markussen blev vækket i nat, da sengen på hotelværelset i Grækenland begyndte at ryste

Et kraftigt jordskælv på 6,8 sendte natten til fredag rystelser gennem det vestlige Grækenland, der er et populært rejsemål for danske turister.

Klokken var tæt på 02.00, da danske Bo Markussen, 52, og hans kæreste blev vækket på hotelværelset i byen Patras på Peloponnes.

- Vi lå og sov og kunne så mærke, at sengen rystede og skælvede. Hele gulvet rystede, og vandet i rørene skvulpede.

- Jeg tænkte, 'der er noget galt her. Det må være et jordskælv', fortæller den danske turist til Ekstra Bladet over telefonen fra Patras.

Bo Markussen oplevede, at rystelserne fortsatte i mindst fem minutter. Han gik ned i receptionen og fik bekræftet, at der var tale om et større jordskælv.

- Vi har fået at vide, at der godt kan komme efterskælv, men det har vi endnu ikke bemærket her, hvor vi befinder os, fortæller danskeren godt en time efter skælvet.

Ifølge U.S. Geological Survey lå jordskælvets epicentrum i Det Ioniske Hav 30 kilometer vest for øen Zakynthos.

Bo Markussen befinder sig yderligere 100 kilometer mod øst. Jordskælvet kunne mærkes over det meste af det vestlige Grækenland, skriver Associated Press.

Der er umiddelbart ingen meldinger om alvorlige ødelæggelser eller tilskadekomne. Det græske brandvæsen oplyser dog, at strømmen er gået i flere byer på Zakynthos.

Der er desuden meldingen om stenskred på øen, mens en kirkemur er kollapset i byen Pyrgos.

Grækenland er vant til jordskælv, der dog sjældent koster menneskeliv. I 1999 blev 143 mennesker dræbt, da et jordskælv på 5,9 ramte hovedstaden Athen.