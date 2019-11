Grænsevagter har mangelfulde it-systemer og sløjfer tjek

De it-systemer, som grænsevagter i EU-lande benytter til at kontrollere personer, der rejser ind i Schengen-området, er mangelfulde. Og det har konsekvenser.

En undersøgelse fra Den Europæiske Revisionsret (ECA) viser, at over halvdelen af de vagter, der er omfattet af undersøgelsen, mindst en gang har ladet personer passere grænsen uden at foretage en søgning i systemet.

Bettina Jakobsen, det danske medlem af revisionsretten, har ledet undersøgelsen. Hun påpeger, at grænsevagter bruger data i systemerne som grundlag for at afgøre, om de skal lade en person krydse grænsen.

- Der er nogle ordentlige systemer. Men de mangler på nogle områder de nødvendige fyldestgørende oplysninger. Det gør så, at man kan risikere, at man lukker folk ind i medlemsstaterne, som ikke er berettiget til at komme ind, siger hun til Ritzau.

ECA konkluderer, at systemerne er godt udformet. De letter vagternes arbejde. Problemet er, at de ikke i tide fodres med de nødvendige data. Det skal medlemslandene gøre. Desuden mangler nogle typer af data.

De systemer, der er undersøgt, giver vagterne mulighed for blandt andet at tjekke personer med hensyn til visa og asyl, sammenligne fingeraftryk og passagerlister.

Hvad angår asyl, kan dårlige it-systemer medføre, at opgaven med at behandle en asylsag ender i et forkert land. Det kan ske, når en grænsevagt slår op i et system, der ikke er opdateret.

Bettina Jakobsen nævner et tænkt eksempel med en fransk grænsevagt, der slår en person op, som tidligere har søgt asyl i Spanien.

- Fordi Spanien er langsom til at få fingeraftryk indberettet, så er det Frankrig, der kommer til at hænge på asylbehandlingen. Dermed belaster man andre medlemsstater, end det som var intentionen, siger hun.

De it-systemer, der skal hjælpe vagterne i Schengen i deres arbejde, har ifølge ECA kostet 600 millioner euro. ECA har til opgave at sikre en korrekt og effektiv brug af EU-borgernes skattekroner.

I den konkrete undersøgelse har revisionsretten set på grænseovergange i havne, lufthavne og andre landegrænser i Finland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Polen.

26 lande er med i Schengen-samarbejdet. De 22 af disse er EU-lande.

Formålet med samarbejdet er at have et stort fælles område i Europa uden indre grænser. De seneste år har en håndfuld lande - herunder Danmark - dog haft grænsekontrol til andre medlemslande.