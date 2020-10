Græsk domstol: Højrenationalistisk parti opererede som kriminel gruppering

Det højrenationalistiske græske parti Gyldent Daggry, der ved parlamentsvalget i 2019 røg ud af parlamentet, er i en længe ventet dom blevet dømt til at være en kriminel organisation.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Dermed er der sat foreløbigt punktum i retssagen, der har varet i over fem år, og som har omfattet 68 personer med relation til det ekstremistiske parti.

Syv af partiets tidligere parlamentsmedlemmer, herunder partiets leder Nikolaos Michaloliakos, er blevet kendt skyldige i at lede en kriminel organisation. En række andre er kendt skyldige i at være medlemmer af en kriminel organisation.

De risikerer nu alle op mod 10 års fængsel for deres roller i partiet.

Drab på rapper udløste undersøgelse

Retssagen fik sin begyndelse i 2013, da den venstreorienterede rapper Pavlos Fyssas blev knivdræbt af et af partiets medlemmer.

Drabet på rapperen førte til en større undersøgelse af partiet, hvor politiet har fundet et spor af vold og had. Giorgos Roupakias, der nu er kendt skyldig i at have begået drabet, har indrømmet at stå bag knivstikkeriet, men resten af de anklagede har nægtet sig skyldige. Udover partiets ledelse og medlemmer af partiet, er også politifolk, der bakkede op om partiet, blandt de anklagede, skriver The Guardian.

I alt 18 tidligere parlamentsmedlemmer er blandt de i alt 68 tiltalte i sagen. Fire sager, der omhandler medlemmer af partiet, er blevet slået sammen. De handler om drabet på Pavlos Fyssas, angreb på migranter, angreb mod venstrefløjsaktivister samt hvorvidt Gyldent Daggry er en kriminel organisation.

Anklagerne mod partiets parlamentsmedlemmer omfatter blandt andet drabsforsøg, våbenbesiddelse og vold mod politiske modstandere. Stifter Nikolaos Michaloliakos, der er kendt Holocaust-benægter, mener dog i lighed med resten af de anklagede, at de er ofre for politisk forfølgelse.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det kun 11 af de i alt 68 tiltalte, der har været til stede ved dagens retsmøde. Ingen af de tidligere parlamentsmedlemmer er til stede, idet de kun er repræsenteret af deres advokater.

Gyldent Daggry havde især i 2010'erne deres storhedstid, da Grækenland var ramt af alvorlig krise. Det førte blandt andet til, at partiet i 2012 fik syv procent af stemmerne ved et parlamentsvalg og blev landets tredjestørste parti.

Ved det seneste parlamentsvalg røg de dog altså igen under spærregrænsen og er ude af parlamentet. Det vurderes blandt andet at skyldes, at historierne om partiets voldshistorik er kommet frem, samtidig med at landet er kommet bedre på fode.