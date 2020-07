Græsk fremmedhad: Dansker lemlæstet af dørmænd

En handikappet dansker af afghansk oprindelse og to iranske venner overfaldet foran græsk natklub i en voldssag, som politiet på forhånd afviser at efterforske

Højreekstremisters overfald på asylsøgere i Grækenland er blevet en forseelse, som det lokale politi ikke gider at efterforske.

Det mener danske Ahmad Walid Rashidi, som for nylig blev overfaldet under en bytur i hovedstaden, Athen.

Den brutale episode kostede ham en brækket næse, et brud på temporalknoglen i øret med nedsat hørelse til følge samt en ødelagt benprotese.

Tirsdag rejser han tilbage til Grækenland med håbet om at råbe lokale politikere og politi op – herunder det stærkt højreorienterede Gyldent Daggry. I et møde med Ekstra Bladet før afrejsen fortæller han, at hans motiv er at sætte fokus på det i hans øjne stigende fremmedhad.

Afvist af dørmænd

Den 28-årige studerende, som har afghanske rødder, var på ferie i Grækenland, da han mødtes med en iransk kammerat, som han lærte at kende under en lignende rejse for fire år siden. Iraneren er først kommet til landet for nylig.

Ahmad Walid Rashidi rejser igen til Grækenland tirsdag for at forsøge at følge op på den syltede voldsag, som han og to kammerater er ofre i. Foto: Stine Tidsvilde

De to venner aftalte at gå i byen lørdag 11. juli og genbesøge nogle af de barer, de tidligere havde været på sammen. Kammeraten, der er asylsøger i landet, medbragte en landsmand, som også har søgt ophold i det kriseramte EU-land.

Trioen forsøgte at komme ind adskillige steder, men blev konsekvent afvist af dørmænd.

- Mine to kammerater foreslog til sidst, at jeg bare gik ud for mig selv, fordi jeg var pæn i tøjet, og de var asylsøgere. Jeg sagde, at det magtede jeg simpelt hen ikke. De så spøgelser overalt, mente jeg, fortæller Ahmad Walid Rashidi til Ekstra Bladet.

Tårer i øjnene

De tre venner endte foran natklubben Kim Zu, hvor der blev holdt en privat fest, og de fik at vide, at de kunne komme tilbage et par timer senere.

Efter at være drevet rundt i kvarteret to-tre timer vendte de omkring midnat tilbage som aftalt, men de nåede aldrig længere end til entréen. Allerede i døren greb dørmanden ifølge Rashidi fat om halsen på hans ene kammerat, som straks fik tårer i øjnene.

Fortovet foran natklubben KimZu i Athens festgade var dækket af blodpletter efter dørmændenes angreb. Privatfoto

- Han (dørmanden, red.) udbrød noget med ’refugee’ (flygtning, red.), siger Rashidi og forklarer, at han straks krævede at tale med stedets manager.

- Det var helt fucked. Jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen. Jeg troede, det var skjult kamera, siger Rashidi, som i befippelse begyndte at tale dansk til dørmanden.

Øjeblikket efter dukkede flere dørmandstyper op, og Rashidi foreslog sine to kammerater, at de søgte tilbage mod hans hotel. Idet de vendte rundt og gik væk fra natklubben, så de ifølge Rashidi syv-ti personer komme mod dem, men danskeren følte sig ikke umiddelbart truet. De befandt sig på åben gade i Athens menneskefyldte gå i byen-distrikt med vagter og dørmænd foran de fleste barer. Han var sikker på, at der ikke kunne ske noget.

Ahmad Walid Rashidi møder Ekstra Bladet i København. Han vil nu forsøge at bruge sin egen situation til at sætte yderligere fokus på højreekstremisters fremmedhad i Europa. Foto: Stine Tidsvilde

Slag, slag og slag

- Jeg sagde til de to andre, at vi bare skulle tage det roligt. Vi kunne jo altid ringe til politiet. Jeg kunne godt høre, at der blev råbt nogle racistiske ord, men derudover forstod jeg ikke, hvad der blev sagt på græsk, siger Rashidi.

Sekundet efter blev den ene af danskerens kammerater slået ned. Nogen flåede Rashidis telefon ud af hånden på ham og smed den væk. Derpå blev den anden kammerat overfaldet. Et slag ramte Rashidi på næsen, så den brækkede. Han tog hænderne op for at beskytte ansigtet. En person sparkede mod Rashidis benprotese, så den brækkede.

Først troede Ahmad Walid Rashidi at han var fanget i en omgang skjult kamera foran natklubben KimZu Bar i Athen. Det var han desværre ikke. Foto: Stine Tidsvilde

- Jeg får bare slag, slag, slag. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra.

På et tidspunkt så Rashidi, at hans vens ven lå helt stille på jorden. Han nåede at tænke, at han skulle vække kammeraten, og rakte ud efter hans ene fod.

Den 28-årige dansker husker synet af vennens hvide Nike-sko. Så fik han et spark i hovedet og kan ikke huske mere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Politiets reaktion: Det er en uløselig sag

KimZu Bar i Athen er en af de mest populære natklubber i den græske hovedstads festmiljø. Foto: Privatfoto

Ahmed Walid Rashidi fik fat i en telefon og slog alarm til politiet, da han kom til sig selv efter overfaldet i Athen. Godt en halv time senere dukkede politi og ambulance op, men mødet med den lokale ordensmagt var nedslående.

’Vi kan ikke løse sagen,' sagde en betjent til mig, oplyser Rashidi og forklarer, at han protesterede over politiets passivitet på gerningsstedet i Athen.

- De registrerede ingen vidner eller andet. Jeg fik at vide, at jeg kunne tage med på hospitalet eller blive fri for at blive behandlet.

Barchef kan ikke hjælpe

I en respons på Messenger skriver KimZu Bars daglige leder oversat til dansk, at han er informeret om et overfald foran baren den lørdag aften, og at det blev anmeldt til politiet, som straks kom til stede.

'Men det havde ikke noget at gøre med vores bar, og desværre har vi ikke kameraer, der overvåger, hvad der sker foran baren. Vi kan derfor ikke hjælpe', forklarer manden, som ikke ønsker at lægge navn til udtalelserne.

Barchefen afviser, at nogle af hans ansatte kan have deltaget i det voldelige overfald eller lægge inde med observationer, som ikke allerede er givet videre til græsk politi.

'Hele vores personale var i baren, da politiet ankom, og de svarede på spørgsmålene', forklarer han.

Politiet gør ikke mere

Efter at være blevet lappet sammen på hospitalet kontaktede Rashidi igen politiet for at sikre sig, at episoden med overfaldet mod ham og de andre var blevet registreret. Det var det ikke.

- Betjenten var flink og imødekommende. Men han sagde, at sagen ikke ville blive efterforsket.

Rashidi understreger over for Ekstra Bladet, at han ikke står frem for at sætte fokus på overfaldet på ham eller hans egen historie i øvrigt, men på den måde, asylsøgere risikerer at blive behandlet på i Europa. Begge hans kammerater fik brækket kæberne under overfaldet.

- Det er ikke en tudehistorie om mig. Herregud, jeg har mistet et ben. Jeg har prøvet det, der er værre, siger Rashidi, som i øvrigt også godt forstår grækernes frustration.

- Den europæiske solidaritet har fejlet, siger han med henvisning til den store mængde flygtninge, som havner i Grækenland.

Ekstra Bladet har bedt Ahmad Walid Rashidis græske advokat, Silvia Boyanova, om en kommentar til sagen. Hun havde ved redaktionens deadline ikke nået at vende tilbage.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kammerat fik tre kæbebrud: Jeg er bange

Den iranske asylsøger Nouri Zobeidi troede, han var færdig med at lægge krop og psyke til vold og brutal forfølgelse, da han tidligere i år satte fødderne på græsk jord.

Den forestilling blev lørdag 11. juli banket ud af den 27-årig jurastuderende. På natklubben KimZu var han, dansk-afghanske Ahmad Walid Rashidi og en anden ven angrebet af en hob på syv til ti mænd..

- Jeg forstår det ikke. Det var forfærdeligt. Vi sagde ingenting og gjorde ingenting. Pludselig trampede de på mit hoved, mens de råbte et eller andet, som jeg kun kunne opfatte som racistisk, forklarer Nouri efter at være opereret for blandt andet tre kæbebrud.

- Jeg kan næsten ikke tale for smerter, siger han til Ekstra Bladet fra det indrejsecenter, hvor han opholder sig.

Nouri Zobeidi er rystet over, at ingen kom ham og de to venner til undsætning. Der var ellers mange vidner. Han mistede bevidstheden, og da han kom til sig selv, havde hans danske ven slået alarm.

- Vi fortalte, at gerningsmændene stadigvæk var inde på baren. Men det var de ikke særligt interesserede i, siger Nouri Zobeidi.

I den næste måned må han nøjes med at spise suppe. Men for ham er det værre, at hans tillid til retssystemet og hans egen sikkerhed i Grækenland har lidt et knæk.

- Jeg er bange for, at det sker igen, siger Nouri, der efter eget udsagn har tabt 10 kilo af sin normalvægt af ren og skær bekymring.

Nouri Zobeidi har i flere år kæmpet for at skabe sig en ny tilværelse uden for fødeland, hvor han følte sig truet på livet og udsat for politisk forfølgelse.