Graver i trippeldrabs-sigtets historie

26-årig er sigtet for drab på tre pensionister i 80'erne i løbet af fire uger. Deres død blev først registreret som naturlige

Det er to uger siden, at politiet udvidede sigtelserne mod en 26-årig mand fra et drab til tre drab på ældre mennesker i samme boligkompleks på Østerbro i Købehavn. Drab, der i første omgang var henlagt som naturlige dødsfald.

Siden har det været småt med nyt, men politiet er i fuld gang med at kortlægge den unge mands færden minutiøst for at se, om der gemmer sig flere mistænkelige forhold. Han nægter sig skyldig i anklagerne.

- Vi kigger på hans historik. Hvor har han været, hvem har han talt med. Vi efterforsker meget bredt, og det er et stort arbejde, siger vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi, der ikke ønsker at fortælle på nuværende tidspunkt hvilke geografiske områder, de undersøger.

- Er der noget, der taler for, at der er flere drabssigtelser på vej?

- Nej, det er der ikke noget, der tyder på lige nu her. Men vi graver videre i hans historik for at udelukke, at der er sket flere drab.

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, at manden har en dom for drabsforsøg og voldtægt. Efter sin løsladelse har han blandt andet begået sig i musikmiljøet, hvor han var manager for nogle unge musikhåb.

De fortæller, at han dukkede meget pludselig op, og ingen rigtig vidste hvorfra. Han havde talegaverne i orden, men der var også meget uro omkring ham.

- Vi har skrevet, at den sigtede tidligere er dømt for drabsforsøg og voldtægt. Indgår det i efterforskningen?

- I alle sager vedrørende drab ser vi på gerningsmændenes historik, herunder domme med videre, siger Brian Belling.

Derfor kan drab skjules som naturlig død

Drabsefterforskningen blev kickstartet, da en 81-årige kvinde blev fundet død i sit hjem på Vangehusvej på Østerbro i København. Det blev først afskrevet som naturlig død, men kvindens pårørende fattede mistanke, fordi hendes kort blev misbrugt efter hendes død. Det førte til, at den 26-årige blev anholdt og sigtet for drab og hjemmerøveri. Ifølge sigtelsen tog han to kreditkort og den 81-årige kvindes nøgle til lejligheden.

Efterfølgende henvendte flere beboere sig til politiet, fordi de undrede sig over mange dødsfald i ejendomskomplekset. Det førte til en undersøgelse af seks dødsfald tilbage til starten af 2018, hvoraf en obduktion af en 80-årig mand viste, at han var blevet kvalt, ligesom den 81-årige kvinde. En 83-årig kvinde var blevet kremeret, men også hendes kreditkort var misbrugt efter hendes død.

- Hvor højt prioriteret er denne sag?

- Den er meget højt prioriteret. Det er alle drabssager, siger vicepolitiinspektøren, der endnu ikke kan sige, om de stadig ønsker lukkede døre på tirsdag, hvor den 26-åriges varetægtsfængsling skal forlænges, men at de er klar til det, lige så snart det giver mening i forhold til efterforskningen.

- Der er ikke noget, vi ønsker mere, end at få denne sag belyst så godt som muligt, siger han.

