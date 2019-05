Gravid kvinde dræbt: Fik skåret babyen ud af livmoderen

Et voldsomt drab på en ung, gravid kvinde er blevet afsløret i Chicago. Det skriver CNN.

Marlen Ochoa-Lopez var blot 19 år gammel og ni måneder henne i graviditeten, da hun forsvandt 23. april.

Hun var studerende på Latino Youth High School i Chicago, og hun skrev et opslag på Facebook-gruppen 'Help a Sister Out' (Hjælp en søster, red.), hvor hun efterspurgte en dobbeltsædet klapvogn, fordi hun allerede havde en treårig søn og en lille ny på vej.

Pengene var knappe, og i opslaget skrev hun, at hun ikke havde noget arbejde, men at hun var villig til at købe, bytte eller modtage den som en donation.

Barnet blev skåret ud

En kvinde ved navn Clarisa Figueroa svarede på opslaget, at hun kunne tilbyde nyt babytøj og andre ubrugte ting, og at Ochoa-Lopez skulle sende hende en privat besked.

Tirsdag i denne uge blev Marlen Ochoa-Lopez' lig fundet i en skraldespand bag Figueroas hus.

Hun var blevet kvalt med et kabel, og hendes ufødte barn var blevet fjernet fra hendes livmoder, fortæller vicepolitiinspektør hos Chicagos politi Brendan Deenihan til CNN.

Barnet er i kritisk tilstand på hospitalet.

Allerede den dag, Ochoa-Lopez forsvandt, blev Chicagos brandvæsen sendt ud til adressen, hvor liget senere blev fundet, fordi de havde fået et opkald om en nyfødt baby med helbredsproblemer.

Barnet blev kørt på hospitalet i selskab med Clarisa Figueroa, som påstod at være barnets mor.

Anholdelser

Politiet har anholdt tre personer på adressen. Heriblandt Figueroa og hendes 24-årige datter, Desiree, som har tilstået over for politiet, at hun deltog i drabet. Derudover er Figueroas kæreste sigtet for at dække over forbrydelsen.

- Ord kan ikke beskrive, hvor klamme og gennemgribende forstyrrende disse anklager er, sagde politiinspektør hos Chicagos politi Eddie Johnson til CNN torsdag.

Gennembruddet i sagen kom 7. maj, da en ven til offeret fortalte efterforskere om Facebook-opslaget og ikke mindst kvinden, som havde reageret på opslaget, før Ochoa-Lopez forsvandt.

På baggrund af DNA-undersøgelser af babyen, den biologiske far og af Clarisa Figueroa, skaffede politiet en ransagningskendelse.

I huset fandt politiet blegemiddel, afbrændt tøj og blod på gulvet i både stuen, badeværelset og gangen. Liget blev fundet i skraldespanden bag huset sammen med det kabel, som blev brugt til at kvæle hende.

Offerets bil blev desuden fundet i nærheden af huset.

Politiet efterforsker nu motivet for drabet. Figueroa havde mistet en søn, som var i tyverne, til en naturlig dødsårsag i 2017, og politiinspektør Eddie Johnson formoder, at Figueroa havde til hensigt at opfostre barnet som sit eget.