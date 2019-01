Gravid kvinde og barn kørt på hospitalet efter færdselsuheld

Stenløsevej syd for Odense var lørdag sen eftermiddag spærret i begge retninger på grund af et uheld.

Det skrev Fyns Politi på Twitter.

'Stenløsevej syd for afkørsel 51 i Odense er i øjeblikket spærret i begge retninger på grund af færdselsuheld. Politi og redningsberedskab er på stedet', skriver Fyns Politi.

Fyns politi oplyser til Ekstra Bladet at der er tale om et frontalsammenstød, men at det på det tidspunkt endnu ikke stod klart, hvad omfanget af skaderne var.

- Vi fik anmeldelsen klokken 16.29. Der er tale om en mand på 55 år, som har brækket hoftet. En gravid kvinde klager over smerter i maven, og et barn, der blødte ud af næsen. De er alle kørt på hospitalet, siger Ehm Christensen.

De sad alle i den ene bil, mens der ingen tilskadekomne var i den anden bil.

Stenløsevej er genåbnet i begge retninger ifølge Fyns Politi.