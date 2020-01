Gravid kvinde og fem børn dræbt af sekt

I alt er syv personer blevet slået ihjel i Panama - myndighederne regner med, at det skyldes en eksorcisme

Panamanske myndigheder mener, at en religiøs sekt står bag mordet på syv mennesker i forbindelse med eksorcisme.

Blandt ofrene er en gravid kvinde og fem af hendes børn, skriver BBC. Eksorcismen er foregået i Ngäbe-Buglé-regionen i Panama, hvor myndighederne også har befriet 15 mennesker fra fangenskab.

Indtil videre er ti personer anholdt i sagen og sigtet for mord.

Der er i alt 10 sigtet for mordene. Foto: HO/Ritzau Scanpix

Flere familier tilfangetaget

Anklagemyndigheden kunne torsdag berette om efterforskningen, som fandt sted, fordi flere lokale havde tippet myndighederne, om at familier blev holdt mod deres vilje af sekten.

Ligene blev fundet i et område omkring 250 kilometer fra Panama City. Området er kontrolleret af sekten New Light of God.

De sigtede forventes at skulle i retten allerede fredag eller lørdag. Foto: Panama Public/Ritzau Scanpix

Ifølge La Estrella De Panamá var tipperen den gravide kvindes mand. Hele hans familie er blevet slået ihjel af sekten.

Da politiet mødte op ved sektens kirke sad de alle i bøn og holdt ikke op med at bede trods politiets anvisninger. Det forklarer senioranklager Rafael Baloyes.

- De bad. De var overbeviste om, at det var guds værk, siger han til lokalmediet.

Sekten hedder New Light of God. Foto: HO/Ritzau Scanpix

- De har udført ritualer inde i deres kirke, hvor folk er blevet tilbageholdt mod deres vilje og mishandlet. Alle ritualerne har haft til formål at slå dem ihjel, hvis ikke de fortrød deres synder, siger han.

De sigtede forventes at skulle møde i retten fredag eller lørdag.