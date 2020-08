Gravid stukket ihjel: Ikke dobbeltdrab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 31-årig mand fra Kolding har erkendt at have forvoldt sin tidligere samlevers død, men nægter sig skyldig i manddrab.

Den jævnaldrende kvinde blev natten til mandag i sidste uge fundet død i den førstesalslejlighed, hvorfra den nu drabssigtede for nylig var flyttet fra.

Hun var gravid og ifølge sigtelsen blevet dræbt med adskillige knivstik. Det har fået flere læsere til at spekulere i, hvorvidt der derfor kan blive tale om en sigtelse og siden tiltale for dobbeltdrab.

Det afviser professor emeritus i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

'Drab på en gravid kvinde kan ikke bedømmes som dobbeltdrab, for et foster er først beskyttet af paragraffen om manddrab efter at være blevet født', skriver strafferetseksperten i en mail.

Den næsten 32-årige mand har ved et grundlovsforhør erkendt, at han forvoldte en 31-årig kvindes død i sidste weekend. Foto: Privat

Manden blev umiddelbart efter den bestialske forbrydelse anholdt og siden varetægtsfængslet.

Han har to gange været fremstillet i grundlovsforhør. Første gang in absentia, da han det første døgn efter anholdelsen var indlagt med skader, og en kirurg ikke vurderede, at hans tilstand tillod fremmøde for en dommer. Det skete onsdag, hvor manden ikke ønskede at afgive forklaring.

Skærpende

Havde det været tilfældet, ville Ekstra Bladet imidlertid være afskåret fra at skrive om det, for dommeren fulgte anklagerens begæring om at lukke dørene.

Før dørlukningen blev det dog oplyst, at kvinden var 22 uger henne og altså mere end halvvejs i sin graviditet.

Politiet har ikke ønsket at meddele, om manden er far til det barn, som mistede livet, før det kom til verden.

'Men hvis gerningsmanden var klar over, at kvinden var gravid, vil det selvfølgelig være en særdeles skærpende omstændighed ved strafudmålingen', fastslår Jørn Vestergaard.

Ugerningen i Kolding har sendt rystelser gennem den sydjyske by. Særligt i byens frikirkemiljø, som både den afdøde og den varetægtsfængslede var en del af.

Navnene på den afdøde og manden, der kostede hende livet, stod mandag stadig på døren til lejligheden. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Elever på bibelhøjskolen Acts Academy i Kolding, hvor både den dræbte og varetægtsfængslede var tilknyttet, har fået den sørgelige besked om kvindens død. Foto: Tim Kildeborg Jensen