Gravide Fabiana blev dræbt med økse: Nu har kæresten fået sin dom

Brock Wall dræbte i februar 2015 sin kæreste Fabiana Palhares, der var gravid med parrets barn. Her slog han hende i ihjel med en økse i hendes hjem i Queensland, Australien, da hun var gravid i 11. uge.

I månederne op til drabet var Brock Wall besat af at komme i kontakt med Fabiana Palhares, hvilket resulterede i adskillige voldsomme beskeder og opkald.

Fabiana Palhares ønskede, at Brock Wall skulle have kontakt til parrets kommende barn, men det indebar, at han skulle søge hjælp hos en psykolog.

Men i stedet blev besættelsen så voldsom, at han brød ind i hendes soveværelse, hvor han observerede hende, mens hun sov, samt læste hendes beskeder.

Fabiana Palhares fik derfor efterfølgende installeret overvågningskameraer i sit hjem.

En dag lå hun i sin seng, da Brock Wall trådte ind i hendes soveværelse. Hun ringede til alarmcentralen, men kort tid efter slog han hende ihjel.

Mandag blev han kendt skyldig i drab og blev idømt to gange livstid.

Det skriver flere australske medier, heriblandt tv-stationen ABC.

Under retssagen beskrev dommer Ann Lyons drabet som 'uhyggeligt, forfærdeligt og som et mareridt'.

- Du stalkede hende, udspionerede hende, overfaldt hende. Du blev mere og mere irrationel, jaloux og sur. Du dræbte en ung kvinde og hendes barn i et langvarigt og brutalt overfald, understregede Ann Lyons i retten ifølge ABC.

Tilstede i retten var Fabiana Palhares' bror Raphael, der på vegne af familien havde formuleret en skriftlig udtalelse, som blev læst højt i retten.

- Vores arbejde og liv vil aldrig være det samme. Vi er ikke de samme mennesker. Vores dyrebare Fabiana tilbragte de sidste øjeblikke af sit liv i absolut terror. Det er dig, der skal leve med det, og vi håber, at det er noget, der rammer dig hver eneste dag i resten af dit liv, som det gør ved os.