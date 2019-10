Greta-dukke vækker rædsel: Skamfuldt!

'Skammelig dukke af Greta Thunberg fundet hængende fra en bro i vores by. Hele Rom sender hende solidaritet til hende og hendes familie. Vores forpligtelser over for klimaet stopper ikke'.

Sådan skriver Roms borgmester, Virginia Raggi, som reaktion på en dukke, der forestiller 16-årige Greta Thunberg hængende fra en motorvejsbro.

Det skriver flere italienske medier heriblandt La Repubblica.

Dukken blev fundet mandag, og det har fået politikere i hele Italien til at rase mod gerningsmændene.

Dette billede har rystet Roms borgmester. Foto: Virginia Raggi.

Sammen med dukken blev fundet et skilt, hvor der stod 'Greta er din gud', og på de sociale medier har en gruppe ved navn Awake taget ansvaret.

Det er dog fortsat uklart, hvem der helt præcist står bag, og derfor har italiensk politi startet en efterforskning. De betragter sagen som en dødstrussel.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Virginia Raggi har været borgmester i Rom siden juni 2016. Foto: AP

Uhyggeligt

Også lederen af det italienske kommunistparti, Partito Communista Italiano, og præsident i regionen Lazio fordømmer fundet af dukken.

Han kalder sagen for 'uhyggelig vold'.

16-årige Greta Thunberg har været meget i søgelyset, især efter hun i hårde vendinger angreb verdens ledere for ikke at gøre nok i klimakampen i sin tale ved FN's klimatopmøde i New York 23. september.

Sidenhen har Greta Thunberg splittet både eksperter og almindelige mennesker. Nogle mener, at hendes hårde retorik er præcis, hvad der er brug for, hvis klimaet skal reddes, mens andre bedyrer, at den 16-årige, som lider af Aspergers syndrom, går for vidt.