Grim lugt fik ansat til at falde om i supermarked

Politi og brandvæsen rykkede torsdag ud til Meny på Tornebakken i Risskov, hvor en ansat var blevet dårlig og faldet om på grund af en kemisk blanding.

Det viste sig, at der under rengøring var blevet blandet to kemikalier, som derpå udviklede en grim lugt.

To ansatte blev kørt på skadestuen til kontrol, men var til alt held umiddelbart ikke kommet noget alvorligt til.

Brandvæsenet sørgede for, at der blev luftet godt ud og kunne derefter køre fra stedet igen.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen klokken 12.15 via 112.

Dagrofa, som blandt andet driver Meny-kæden, er i skrivende stund i færd med at undersøge sagen nærmere.