Grinende teenager smider bange hund ud fra klippe

Et klip fra Snapchat, hvor en leende teenager bliver filmet smide en tydeligt oprevet cocker spaniel-lignende hund i havet fra en klippe, trækker lige nu overskrifter i de britiske medier - blandt andre BBC.

Politiet i Falmouth, Cornwall, og dyrevelfærdsorganisationen RSPCA er i færd med at efterforske sagen, efter at de er blevet bekendt med videoen, der er optaget og delt i app'en Snapchat. De leder nu efter gerningsmændene bag dem gruopvækkende optagelse.

Klippet viser hunden spjætte i luften, indtil den rammer vandet. Derefter ses den svømme ind mod kysten, men det vides ikke, om det lykkedes den at nå i land.

- Vi er opmærksomme på en tilfælde af dyremishandling, der er blevet rapporteret i Falmouth, siger det britiske politi, der understreger, at de er i færd med at efterforske sagen. De opfordrer samtidig folk til ikke at 'spekulere' i baggrunden for videoen.

