Grisetransport rammer bro: Døde grise ligger ud over vej

En grisetransport har ramt broen, der går under motorvej E45 på Sæbygårdsvej ved Sæby.

Transporten har skrællet stort set hele det øverste af taget på anhængeren.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet:

- Taget ligger på den anden side, og der er blod på undersiden af motorvejsbroen, lyder det.

Foto: René Schütze

Ifølge Nordjyske.dk fik politiet anmeldelsen om uheldet klokken 5.21, og lidt efter ni oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Torben Larsen til Ekstra Bladet, at man stadig er i gang på stedet.

- Vi er stadig ved at rydde op. Vi skal have fjernet de døde grise og så anhængeren der har taget skade, siger han og tilføjer, at man endnu ikke har overblik over tabstallet i forhold til grisene.

- Dyrlægen var relativt hurtigt fremme, og det er ham, der har foretaget vurderingen af, hvilke grise, der desværre var nødt til at blive aflivet.

Vagtchefen oplyser, at vejen formentlig vil være spærret frem til klokken 10.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze