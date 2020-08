Groft overfald: 'Er du muslim?'

En 35-årig mand er fængslet for et voldsomt overfald, som politiet betegner som racistisk motiveret

'Er du muslim?' og 'hvorfor er du her'?

Med de ord indledte to mænd ifølge Østjyllands Politi en julimorgen et groft overfald på to andre mænd i deres eget hjem i Mørke på Djursland.

Efter de nærgående spørgsmål, som de formodede gerningsmænd stillede en 35-årig mand på en parkeringsplads, fulgte de efter ham til hans bolig, hvor en 38-årig ven har et værelse.

Hertil tiltvang overfaldsmændene sig nu adgang ved at sparke sig igennem flere døre, hvorefter tæskene begyndte at regne nedover beboerne.

Politiet betegner voldshandlingerne som racistisk motiverede, og en dommer valgte torsdag efter et grundlovsforhør at varetægtsfængsle en 35-årig mand i foreløbig fire uger til 17. september.

Den anden mistænkte i sagen er fortsat på fri fod, hvorfor dørene til retsmødet blev lukket, ligesom anklager Cathrine Brunsgaard Jacobsens argumenter om, at efterforskningen er på et tidligt stadie også blev lagt til grund for, at offentligheden ikke skulle delagtiggøres i retshandlingen.

I den åbne del af retsmødet fik den sigtede lejlighed til at nægte sig skyldig. Han er ifølge Ekstra Bladets oplysninger far og har tilsyneladende højreorienterede sympatier. I hvert fald har han et billede af den afdøde fremmedfjendske politiker Mogens Glistrup som coverbillede på det sociale medie, ligesom han er medlem af en gruppe ved navn 'DK er vores land'. Her lyder devisen, at Danmark, 'er et lille land som ligger i centrum af det hele, og hvis vi ikke passer på det så bliver vi randt over'.

Ifølge sigtelsen har den 35-årige gjort sig skyldig i 'vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde med baggrund i andres etniske oprindelse, tro eller lignende.'

Den 35-årige, som gerningsmændene ifølge politiet fulgte efter, blev slået flere gange i hovedet og på kroppen - dels med knyttet hånd, dels med knojern.

Hans bofælle blev ifølge sigtelsen slået og sparket flere gange i hovedet og på kroppen med en flaske samt med en ukendt tung genstand, ligesom de spurgte ham, hvorfor han var kommet til Danmark, og hvorfor han var her.

Udover voldshandlingerne er den siden varetægtsfængslede sigtet for at have truet en 35-årig kvinde, som bevidnede det ubehagelige optrin.

’Sig ikke, hvem jeg er, ellers brænder jeg det hele ned. Du skal ikke nævne mit navn, eller at jeg har været her til nogen’, skal han ifølge sigtelsen blandt andet have sagt.

Herefter pegede han angiveligt på kvinden, mens han sagde ’Hvis du nævner mit navn til nogen, sætter jeg ild til dit og din families hjem’, før han pegede i retning af hendes families bopæl.

Alligevel alarmerede kvinden politiet, hvilket ifølge sigtelsen langtfra fik truslerne til at forstumme:

’Du skal ikke sige mit navn. Du ved, hvad jeg vil gøre så’, fortsatte manden ifølge politiet.

Han har taget forbehold for kære af fængslingskendelsen.