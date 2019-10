Groft overfald: Mand fængslet

En 32-årig mand er blevet fængslet i syv dage efter et overfald på en 45-årig mand i Gørlev i Vestsjælland - han nægter sig skyldig

En 32-årig mand er foreløbig fængslet i syv dage frem til 8. oktober, sigtet for drabsforsøg på en 45-årig mand.

Offeret blev i går overfaldet med slagredskaber i Gørlev i Vestsjælland og blev bragt til Rigshospitalet med svære kvæstelser.

Gerningsstedet var på landevejen ud for Ulstrupvej 56, hvor tilfældige forbipasserende blev vidner til det voldsomme overfald, begået af flere personer.

Politiet behandler sagen som forsøg på manddrab inden for en personkreds, der i forvejen har et vist indbyrdes kendskab til hinanden, oplyste Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse tidligere på dagen.

En ambulance blev efterfølgende tilkaldt til et helt andet sted i området cirka tre kilometer væk, men da ambulancen nåede frem, var offeret der ikke. Han blev fundet i nærheden.

- Vi har en god formodning om, hvordan han er kommet derhen ud fra vidneforklaringer, men vi skal først havde afklaret det med forurettede selv, før vi kan melde det klart ud, og han har fortsat ikke været i en tilstand, hvor vi kunne afhøre ham, siger Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

I aftes blev den 32-årige mand anholdt og i dag begæret varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Holbæk Ret. Han nægter sig skyldig i sagen, hvor der er gerningsmænd på fri fod.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre af hensyn til efterforskningen.

Dommeren valgte at fængsle manden - ikke på sigtelsen om drabsforsøg - men på en mistanke om grov vold efter Straffelovens § 245.

- Der er ikke dokumenteret lægelige oplysninger om, at forurettede har været i livsfare, men det er klart, at 245 er realiseret her, sagde dommeren.

Den 32-årige nægtede at udtale sig i retten. Hans forsvarer har taget forbehold for at kære fængslingen til landsretten.