Groft overfald på station: Ofre jaget ned på togspor

Hvem er det andet offer i en sag om et groft overfald på to unge?

Politiet vil meget gerne i kontakt med en yngre mand, der sammen med en anden blev overfaldet på Taastrup Station tidligt tirsdag morgen omkring kl. 05.30.

Det fortæller Søren Andersen, efterforskningsleder, Vestegnens Politi.

Han oplyser, at syv unge onsdag morgen er blevet anholdt i forbindelse med sagen. Disse vil senere i dag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har de anholdte anden etnisk baggrund.

De syv unge mænd i alderen 16 til 20 år mistænkes for at have overfaldet to mænd på S-togsperronen på Taastrup Station og have presset de to mænd ned på togskinnerne. Her fortsatte volden med slag og spark, ligesom de to forurettede blev udsat for skaller og blev trampet i hovedet.

- Der er tale om et groft og umotiveret overfald på to personer, som kunne være endt helt galt, da en af de forurettede blev efterladt hjælpeløs på togskinnerne. Jeg er derfor meget tilfreds med, at det her til morgen er lykkedes at anholde de seks unge efter grundig efterforskning, siger Søren Andersen om overfaldet.

Yderligere en ung er efterlyst i forbindelse med overfaldet:

- Vi har en klar fornemmelse af, hvem han er. Så han må gerne henvende sig, tilføjer han.

Politiet kan kontaktet på telefon 114.