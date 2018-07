Grotesk video: Turistbus bliver røvet under kørsel

Det gik blandt andet gik ud over en Flixbus i franske Grenoble, som blev røvet af en flok unge mennesker mens den kørte, skriver tyske Morgenspost.

På Flixbus' Facebook-side har en bruger delt en video af hændelsen, og han spørger busselskabet om de kan forklare, hvad der sker på optagelserne.

Flixbus svarer, at nogle folk desværre udnyttede begivenheden til at begå hærværk og starte optøjer, hvilket blandt andet gik ud over bussen i videoen.

Flere undrer sig over hvordan dørene til bussens bagagerum kan flås op uden videre, men ifølge Flixbus er der en god forklaring på det.

'Buschaufføren identificerede hurtigt den farlige situation, og ville have passagererne væk derfra så hurtigt som muligt. At lukke bagagerummene var ikke længere muligt', lyder svaret fra Flixbus, der ærgrer sig over, at den glædelige fejring tog en uheldig drejning. Samtidig understreges det dog, at den slags hændelser ikke er hverdagskost.

'De viste hændelser er en særdeles exceptionel situation', lyder det fra Flixbus, der forsikrer om, at man har foretaget de nødvendige juridiske handlinger.

Flere steder i Frankrig førte VM-triumfen til voldsomme og grimme scener. Her er der gadekampe mellem politi og fans i Paris. Video: AP

Nye oplysninger efter vild VM-fejring: Endnu en person er omkommet