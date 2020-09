Grov coronasnyd: - En alvorlig sag

En 54-årig mand er sigtet for at have snydt for en halv million kroner i forbindelse med covid-19 lønkompensation. Fredag blev det i retten i Nykøbing Falster besluttet, at manden skal varetægtsfængsles.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Manden blev torsdag anholdt sammen med en 46-årig kvinde efter ransagninger på to adresser i henholdsvis København og Nordsjælland. Kvinden blev løsladt efter afhøring.

Den 54-årige mand er bosat i Københavnsområdet.

- Der er i politiets øjne tale om en alvorlig sag, når der er mistanke om misbrug af de særlige Covid-19-kompensationsmidler, udtaler politiinspektør Kim Kliver.