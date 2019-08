Grov gruppevoldtægt på svensk festival: Politiet har ikke tid

En kvinde blev efter sigende voldtaget af ti mænd på en svensk byfestival, og har anmeldt sagen til politiet. Men de har ikke tid til at kigge på det lige nu

En anmeldelse om en gruppevoldtægt på byfestivalen 'Piteå danser och ler' i den nordlige del af SVerige har vakt opsigt.

Sagens grove karakter er i sig selv alvorlig, men nu har politiets ageren i sagen også vækket undren.

Det skriver Aftonbladet.

Fredag 26. juli anmeldte en 20-årig kvinde, at hun i forbindelse med festivalen var blevet slæbt ind i en garage og voldtaget af op mod 10 mænd, der talte både svensk og engelsk.

Politiet har efterfølgende fået omkring otte-ti tip fra borgere i området, men de har ikke undersøgt det nærmere. Det bekræfter efterforskningsleder Aron Backman.

- Det er klart, at vi gerne vil sætte i gang med det sammen, men desværre fungerer det ikke sådan om sommeren. Det er, som det er. Vi kan ikke trylle, siger han til Aftonbladet.

Andre sager haster

Efterfølgende har den svenske avis sat sig for at undersøge, hvad politiet i byen så er i sving med i byen.

Fire er blevet anholdt og fængslet for at stjæle diesel fra en arbejdsmaskine, mens en er anholdt for indbrud.

- Tre efterforskere arbejder med disse sager. Vi er tvunget til at prioritere, og da de allerede er anholdt, så vi har ikke al tid i verden, siger Aron Backman.

Sparkede sig fri

Ifølge politiet er årsagen til politiets tøven personalemangel, og efterforskningslederens håb er, at de snart kan komme i gang med at efterforske voldtægten, så det ikke går ud over sagens forløb.

Den 20-årige kvinde har fortalt til politiet, at hun blev omringet af de omkring ti mænd på et gadehjørne i Piteå.

Ifølge politiet blev hun angiveligt voldtaget, inden hun fik sparket sig fri og flygtede fra stedet.