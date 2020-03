Grov sag om vanrøgt: Hund sultet ihjel

Dyrenes Beskyttelse er gået til politiet i en sag om vanrøgt, hvor mindst en hund er sultet ihjel. Yderligere en hund er død - muligvis som følge af at være blevet sultet ihjel - mens yderligere fem hunde viser tegn på tydelig vanrøgt.

I den forbindelse advarer dyreværnsorganisationen om såkaldte 'hoardersager', hvor man anskaffer sig flere dyr, end man reelt kan tage vare på.

Dyreværnschef i organisationen Yvonne Johansen oplyser, hvordan man i marts fik overdraget fem hunde og to katte i forbindelse med en sag nær Juelsminde.

Dyrene havde det efter omstændighederne godt, men de viste sig at have en hård fortid med i bagagen. Dyrene kom nemlig fra et såkaldt hoarderhjem, og da ejendommen blev undersøgt, fandt Dyrenes Beskyttelse to døde hunde i en skraldespand.

- Den ene af hundene er blevet obduceret, og obduktionen viste desværre, at den er sultet ihjel. Vi afventer stadig obduktionen af den anden hund, men der tegner sig allerede en dybt tragisk sag, som alle vi involverede er meget berørte over. Det er simpelthen dyremishandling af værste skuffe, og det er naturligvis også derfor, at vi nu har valgt at politianmelde sagen, forklarer Yvonne Johansen.

Et billede fra sagen, hvor dyr er blevet vanrøgtet. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Hun oplyser, hvordan man i forbindelse med sagen fik et tip fra en borger med relation til en landejendom, hvor vedkommende havde set adskillige beskidte bure med hunde i. En frivillig kredsformand fra Dyrenes Beskyttelse besøgte derfor ejendommen, hvor hun ikke kunne få adgang til at se forholdene indendørs, men dog fik lov til at tilse dyrene udenfor.

- Det syn, der mødte vores frivillige kredsformand, var ikke kønt. Her flød med affald og ting over det hele, og der var generelt meget beskidt. Dyrene lugtede af urin og afføring, men var ellers umiddelbart sunde og raske. Det er sager som denne, der gør vores arbejde svært, for vi kan jo se, at hverken mennesker eller dyr lever under optimale forhold. Men omvendt er det ikke ulovligt at leve i skidt, så længe dyrene ikke vanrøgtes. Og da vi ikke er en myndighed, kan vi ikke bare gå ind og fjerne folks dyr, siger Yvonne Johansen.

Et billede fra sagen, hvor dyr er blevet vanrøgtet. Foto: Dyrenes Beskyttelse

Derfor begyndte Dyrenes Beskyttelse i stedet sammen med en lokal borger at lægge pres på ejeren af dyrene for at overdrage dem. Det lykkedes i bytte for en sofa. Der var tale om fem hunde og to katte, som alle blev kørt til Dyrenes Beskyttelses internat i Brande, hvor de blev dyrlægetjekket og fik den nødvendige pleje. Først efterfølgende blev Dyrenes Beskyttelse gjort opmærksom på, at der også lå døde hunde i skraldespanden.

- Vi ser desværre en hel del sager, hvor nogle mennesker, der typisk i forvejen lever på kanten af samfundet, får samlet en masse dyr sammen, men ikke er i stand til at tage sig af dem. Denne tendens kalder vi dyrehoardere, og det går desværre ofte ud over dyrenes ve og vel, når dyreholdet vokser ejerne over hovedet. Dyr kræver rigtigt meget af deres ejere i form af blandt andet foder, pasning og pleje, og det er rigtigt trist syn, når mennesker ikke lever op til deres ansvar over for deres dyr, siger Yvonne Johansen.