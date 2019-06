Grov sag om voldtægtsforsøg: Offer bed sig fri

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns dommervagt (Ekstra Bladet): Offeret for et groft voldtægtsforsøg i Københavns Lufthavn kæmpede med arme, ben og tænder for at komme fri fra sin overfaldsmand.

Det fremgik af sigtelsen mod en 24-årig mand, som politiet mistænker for at stå bag overgrebet, der fandt sted tidligt lørdag morgen på et toilet i lufthavnens terminal 3.

Den 24-årige blev søndag eftermiddag ved et grundlovsforhør varetægtsfængslet i 24 dage frem til 3. juli på baggrund af en særlig bestyrket mistanke.

Gennem en tolk nægtede den unge mand sig skyldig i sigtelsen om voldtægtsforsøg, men erkendte at han havde været tilstede på det toilet, hvor hændelsen fandt sted.

Spærrede udgangen

Ifølge sigtelsen blev offeret overrasket af sin gerningsmand, da hun var på vej ud af toilettet. Her trængte han ind i toiletbåsen og spærrede udgangen, så kvinden ikke kunne komme ud.

Herefter beskriver sigtelsen, hvordan gerningsmanden tog fat i kvindens skulder, befølte hende i skridtet og tog halsgreb, hvorefter de to i tumult endte på gulvet.

Da kvinden skreg om hjælp, tog gerningsmanden endnu en gang kvælertag og holdt en hånd henover hendes mund, hvorved hun ifølge sigtelsen kunne bide ham så hårdt i hånden, så hun kunne slippe fri og søge hjælp.

I grundlovsforhøret rystede den anholdte mand flere gange på hovedet og nægtede, at der var tale om et voldtægtsforsøg.

- Jeg tænkte slet ikke på sex, lød det fra den sigtede, der stadig var iført en blå DNA-heldragt, som politiet bruger til at sikre spor.

- Jeg skulle selv på toilettet, og hun var på vej ud, da jeg skulle ind. Der skete ikke noget, men hun blev bange, forklarede den sigtede gennem sin tolk.

Vidner fulgte efter

Til retten viste han også sin ene tommelfinger frem, som kvinden ifølge den sigtede havde bidt i, da han forsøgte at mane hende til ro.

- Jeg ville bare have, at hun skulle holde kæft, forklarede han.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at kvinden efter overfaldet søgte hjælp hos personalet i en nærliggende cafe, der slog alarm. Fire vidner så kvinden flygte fra toilettet, mens hun råbte 'han overfalder mig, han overfalder mig'.

Ifølge vidnerne kom en mand kort efter ud fra det samme toilet, og to af vidnerne besluttede sig derfor for at følge manden, så de kunne fortælle politiet om hans færden.

Derfor kunne politiet spore gerningsmanden til lufthavnens togstation, hvor han ifølge overvågning steg på et tog mod Østerport.

Den 24-årige mand blev anholdt kort efter klokken tre natten til søndag i Roskilde. Anholdelsen skete på baggrund af borgertip efter politiet lørdag eftermiddag offentliggjorde overvågningsbilleder af den formodede gerningsmand.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at den sigtede har boet i Danmark i flere år, men kom til landet uden sin familie.

- Jeg arbejder ikke, jeg går ikke i skole. Jeg laver ikke noget, lød det fra den sigtede, der flere gange har været i berøring med psykiatrien.

Derfor besluttede dommeren at varetægtsfængsle manden i surrogat.