Grov sag: Rockere og bandemedlemmer i parløb

Et centralt Satudarah-medlem blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør sammen med figurer, der i følge Ekstra Bladets research er lige så centrale figurer i NNV-banden - den pt stærkeste gruppering i hovedstadsområdet.

Sagen handler om afpresning og vold mod forskellige personer som led i den organiserede bandekriminalitet. Alle de sigtede nægter sig skyldige. Ifølge sigtelserne blev et af ofrene frihedsberøvet og udsat for vold og trusler med skydevåben og kniv for at få ham eller hans familie til at udlevere 220.000 kroner.

Et andet offer blev udsat for vold, så hans øre blev delvist revet af.

Ifølge sigtelserne blev der også sendt gentagne sms'er til de forurettede, hvor de blev truet med vold, hvis de ikke betalte 'gælden'. 'Pengene i min varetægt i morgen. Ellers så bliver der ballade. Jeg flyver hjem personligt og knepper dig. Jeg har fået nok af dig. Ellers sender jeg rotter ind under din dør', lyder en af truslerne.

Tætte gennem længere tid

At netop Satudarah-folk og NNV-medlemmer er tætte er langt fra en enkeltstående affære. Kilder med indsigt i miljøet oplyser, at folk fra disse to grupperinger igennem længere tid har stået hinanden nær.

Så nær, at en større gruppe på 20-30 NNV-folk var inviteret til og deltog i Satudarahs store fest, der blev holdt i nogle selskabslokaler i Avedøre 27. januar i fjor.

Desuden er Satudarah-medlemmer en del gange blevet set på den Røde Plads på Nørrebro, hvor også NNV-folk har deres gang.

Samtidig likes og kommenteres der lystigt i kammeratlig tone på hinandens opslag på sociale medier.

NNV-grupperingen voksede sig stor henover sommeren 2018, hvor den var part i en kort, men heftig konflikt med Brothas-banden. Og flere af de nuværende NNV-figurer har faktisk tidligere været organiseret som medlemmer i en støtteklub til Satudarah. Støtteklubben kaldte sig dengang i 2016 for Saudarah. Den er dog siden blevet opløst.

Kaotisk retsmøde

Onsdagens grundlovsforhør var noget kaotisk. De sigtede kom dumpende ind løbende, samtidig med at anklageren måtte starte med at læse sigtelserne op for nogle af de sigtede, der var ankommet, fordi fængslingsfristen på 24 timer var tæt på at udløbe.

Hver gang en ny sigtet blev ført ind i retten, begyndte han at snakke med tilhørerne, så de måtte irettesættes af dommeren.

En yngre fyr med sort halvlangt hår i toppen, kortklippet i siderne og fuldskæg var den første sigtede, der kom ind. Han virkede hidsigt anspændt, spejdede ned mod tilhørerpladserne og sagde noget på et udenlandsk sprog, så han blev irettesat.

Det forhindrede ham dog ikke i kort efter højt og vredt at vende sig om og råbe mod en af de medsigtede.

- Han står og spiller smart over for mig. Lad være med at snakke til mig, lød det.

Hans advokat forklarede efterfølgende, at hans klient ikke har fået sin medicin i dag, og det kunne forklare, hvis han var lidt opfarende.

- Vi andre er sgu også psykiske syge, fik det en anden af de sigtede til at sige.

Dommeren valgte på anklagerens begæring at lukkede dørene til retsmødet af hensyn til efterforskningen, selvom forsvarerne protesterede. De sigtede er også beskyttet af navneforbud.

Retsmødet er stadig i gang.