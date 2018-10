Grov sag ryster Tyskland: Otte anholdt for timelang voldtægt til technofest

Syv syriske mænd og en enkelt mand med tysk pas er anholdt og sigtet for en grov gruppevoldtægt. Kvinden blev angiveligt bedøvet og voldtaget på skift

En grov sag har rystet indbyggerne og borgmesteren i den tyske by Freiburg.

Det skriver flere tyske medier heriblandt Bild og Deutsche Welle.

Otte mænd er blevet anholdt og sigtet for at stå bag en grov og voldsom gruppevoldtægt natten til 14. oktober.

Her var de otte mænd samlet til en technofest i byens industrikvarter, og det var efter sigende her, at voldtægten fandt sted.

Ifølge Bild er det politiets teori, at den 18-årige kvinde først blev bedøvet og senere voldtaget i fire timer nær natklubben, hvor festen fandt sted.

Siden da har politiet været på jagt efter gerningsmændene, og nu har det lykkedes at anholde syv mænd med syrisk pas og en enkelt tysker. Alt sammen ved hjælp af DNA-beviser.

- Der er ingen tolerance for den slags foragtelige handlinger, siger borgmester Martin Horn om sagen og tilføjer samtidig, at der ikke er nogen grund til fordømme alle flygtninge i Tyskland, da størstedelen af dem er lovlydige.

De otte anholdte er alle i alderen 19 til 29 år.